От какой посуды лучше отказаться из-за её вреда и чем её заменить

Человек всегда стремится сделать своё питание не просто полезным, но также неопасным для организма. Вот только на этом пути многие из нас совершают ошибку, обращая внимание только на качестве продуктов.







А на самом деле не менее важно отслеживать ещё и безопасноть утвари и посуды, которая с блюдами взаимодействует. Ведь, как оказывается, даже самые популярные материалы для них попросту опасны для здоровья, но продолжают пополнять полки кухонных шкафчиков, хотя им давно придумали безопасные альтернативы.





Тефлон — самый яркий пример популярного, но опасного материала.



Несмотря на то, что исследователи регулярно предупреждают о новых выявленных опасностях в различных материалах, которые используются для кухонной посуды, последние продолжают оставаться на пике популярности. Самый показательный пример в данном случае — это тефлон. Ведь о его токсичности специалисты говорят уже довольно давно, а он по-прежнему остаётся в числе наиболее распространённых. Ключевая опасность тефлонового покрытия заключается в его хрупкости, поэтому при малейшем повреждении он начинает представлять опасность для блюд, насыщая продукты опасной перфтороктановой кислотой.





С алюминием тоже всё непросто.



Ещё один весьма популярный по сей день материал для посуды, который не так-то и прост на самом деле — алюминий. Не всем известны некоторые химические нюансы этого вещества, а он фактически является нейротоксином, который при неправильном обращении препятствует естественному ходу очищения организм от вредных элементов, имея способность замещать разного рода полезные вещества. К тому же, у алюминия довольно высокие накопительные свойства, поэтому его долгое использование обратится для организма большой вероятностью развития заболеваний.





Медная утварь — не лучший вариант.



Медь, которая несколько реже используется в производстве кухонной утвари, чем вышеупомянутые материалы, также стоит лишний раз обойти стороной. Особенно, если такую посуду планируется использовать для контакта с кислотами, выделяемыми отдельными продуктам. А вся проблема в том, что этот металл уж очень восприимчив к окислению, и если такую посуду ещё и нагреть, то она начнёт вырабатывать токсичные для организма вещества. Так что если в ваших кухонных шкафчиках есть медная посуда, к ней стоит внимательно присмотреться: как только на неё появился зеленоватый налёт, использовать её ни в коем случае нельзя.





Посуда из чугуна — отличный вариант безопасной утвари.



Само собой, что на рынке можно найти безопасные заменители такой посуды, которые проверены и временем, и специалистами. И, пожалуй, самым ярким примером в данном случае является утварь из чугуна. Во-первых, этот металл не способен выделять вредные вещества, а во-вторых, он тяжёлый и долго нагревается, поэтому приготовление пищи в нём практически невозможно довести до пригорания последней. Самое главное в эксплуатации чугунной посуды — это правильное обслуживание: как советует редакция novate.ru, её нужно регулярно мыть и насухо вытирать, чтобы избежать появления ржавчины.





Сталь — почти универсальный материал для посуды.



Другой вариант безопасной посуды — это та, которая изготовлена из стали. Фактически этот материал является универсальным: он позволяет и сохранять, и приготовить блюда без вреда. Исключение составляют только очень кислые среды — в этом случае всё-таки есть опасность окисления материала и выделение из стали солей, которые уже не получится назваться безопасными для организма человека. Единственное, на что необходимо обратить внимание при выборе такой утвари — это её качество.





Органическая керамика — отличное решение.



Среди более новых, но уже завоевавших популярность материалов для посуды, которые могут похвастаться безопасностью, стоит назвать органическую керамику. Главным её плюсом является практически нулевое выделение вредных веществ. Кроме того, она не так уж и сложна в эксплуатации и обслуживании — больше внимания потребует разве что посуда с рисунками, потому что последние могут быть нарисованы красками, содержащими опасные элементы вроде свинца и кадмия. Другим важным правилом при использовании посуды из органической керамики — это избегать её контакта с металлическими столовыми приборами, ведь в противном случае есть риск повредить материал.

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