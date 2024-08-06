20 гравюр, на которых изображена Москва, какой она была 200 лет назад до большого пожара

Москва конца XIX века.

1. Вид на Москву с балкона Кремлёвского дворца

Вид на Москву в сторону Москворецкого моста. Гравюра Ф . Лорие , 1797 год.

2. Вид Замоскворечья из Кремля

Фрагмент. Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1797 год.

3. Вид Москвы с балкона Императорского дворца

Вид Москвы, снятый по правую сторону.

4. Москворецкий мост

Вид на Москву, 1797 год.

5. Вид с Императорского дворца

Гравюра Ф. Лорие, 1797 год.

6. Вид в сторону Каменного моста

Стаффаж иной, 1797 год.

7. Вид с балкона Кремлёвского дворца в сторону Москворецкого моста

Гравюра Ф. Лорие, 1797 год.

8. Вид Красной площади

Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1795 год.

9. Вид Ледяных гор в Москве во время сырной недели

Вид ледяных гор на Неглинной во время Масленицы.

10. Вид Моховой и дома Пашкова в Москве

Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1798 год.

11. Вид Каменного моста и его окрестностей

Вид Каменного моста в Москве с деревянного мостика, что у наугольной башни, 1796 год.

12. Кремлёвское строение и его окрестности

Вид Кремля с Москворецкой набережной, 1795 год.

13. Вид Яузского моста

В верхней части, левее от центра - дом с ротондой на крыше - дворец Строгановых - Суровщикова - Тутолмина на Гончарной улице .

14. Вид Яузского моста

Фрагмент, 1798 год.

15. Вид Серебрянических бань и их окрестностей в Москве

Гравюра Ф. Лорие, 1799 год.

16. Серебрянические бани

Ж. Делабарт. 1790-е гг.

17. Вид Подновинского предместья

Гравюра Гуттенберга и Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1795 год.

18. Вид с балкона Останкинского дворца

Гравюра Д. С. Лафона по рисунку Ж. Делабарта, 1790-е гг.

19. Вид Спасских ворот и окрестностей

Спасские ворота и окрестности от Ивановской площади в Кремле на Архиерейский дом, Спасскую башню и церковь Николая Гостунского , 1795 год.

20. Вид с балкона Останкинского дворца

Фрагмент. Гравюра Д. С. Лафона, 1790-е гг.