20 гравюр, на которых изображена Москва, какой она была 200 лет назад до большого пожара

Москва конца XIX века.
Пожары с древних времён были страшным врагом Москвы. Запись о первом московском пожаре датируется в летописи 1177 годом, когда Москву сжег рязанский князь Глеб. Позже о пожарах в первопрестольной упоминалось не раз. Одним из самых крупных было пожар 19 июля 1701 года, когда загорелись кельи Новоспасского монастыря, и огонь распространился по всему Кремлю.
1. Вид на Москву с балкона Кремлёвского дворца
Вид на Москву в сторону Москворецкого моста. Гравюра Ф. Лорие , 1797 год.
2. Вид Замоскворечья из Кремля
Фрагмент. Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1797 год.
3. Вид Москвы с балкона Императорского дворца
Вид Москвы, снятый по правую сторону.
4. Москворецкий мост
Вид на Москву, 1797 год.
5. Вид с Императорского дворца
Гравюра Ф. Лорие, 1797 год.
6. Вид в сторону Каменного моста
Стаффаж иной, 1797 год.
7. Вид с балкона Кремлёвского дворца в сторону Москворецкого моста
Гравюра Ф. Лорие, 1797 год.
8. Вид Красной площади
Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1795 год.
9. Вид Ледяных гор в Москве во время сырной недели
Вид ледяных гор на Неглинной во время Масленицы.
10. Вид Моховой и дома Пашкова в Москве
Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1798 год.
11. Вид Каменного моста и его окрестностей
Вид Каменного моста в Москве с деревянного мостика, что у наугольной башни, 1796 год.
12. Кремлёвское строение и его окрестности
Вид Кремля с Москворецкой набережной, 1795 год.
13. Вид Яузского моста
В верхней части, левее от центра - дом с ротондой на крыше - дворец Строгановых - Суровщикова - Тутолмина на Гончарной улице.
14. Вид Яузского моста
Фрагмент, 1798 год.
15. Вид Серебрянических бань и их окрестностей в Москве
Гравюра Ф. Лорие, 1799 год.
16. Серебрянические бани
Ж. Делабарт. 1790-е гг.
17. Вид Подновинского предместья
Гравюра Гуттенберга и Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта, 1795 год.
18. Вид с балкона Останкинского дворца
Гравюра Д. С. Лафона по рисунку Ж. Делабарта, 1790-е гг.
19. Вид Спасских ворот и окрестностей
Спасские ворота и окрестности от Ивановской площади в Кремле на Архиерейский дом, Спасскую башню и церковь Николая Гостунского, 1795 год.
20. Вид с балкона Останкинского дворца
Фрагмент. Гравюра Д. С. Лафона, 1790-е гг.
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