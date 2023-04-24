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15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

Если вы думаете, что мода — это «игра для молодёжи», то просто посмотрите эти фотографии, чтобы убедиться в обратном!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

Снимки являются частью фото-серии под названием под названием «Современный стиль: старше и мудрее», а человек по другую сторону камеры — фотограф-путешественник Ари Сет Коэн. Ари объехал весь мир, в том числе ЮАР, Швецию, Италию и Австралию, чтобы доказать, что стиль не имеет ничего общего с возрастом и зависит только от отношения человека к себе и своему внешнему виду. Всем его моделям уже за 60 лет, но их чувство стиля безупречно!

Мы выбрали полтора десятка самых вдохновляющих снимков Ари.

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

15 пенсионеров-модников, доказывающих, что возраст — это просто цифра!

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