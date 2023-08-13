10 неразгаданнных тайн человека

С нами не соскучишься!

Удивительно, но современную науку до сих пор озадачивают некоторые особенности нашей физиологии и психики. Британский научно-популярный журнал New Scientist составил рейтинг самого необъяснимого.



1. СПОСОБНОСТЬ КРАСНЕТЬ ОТ СТЫДА

2. СМЕХ

3. ИНТИМНЫЕ ВОЛОСЫ

4. ЖАЖДА СОЗДАВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

5. СУЕВЕРИЕ

6. АЛЬТРУИЗМ

7. ПРИВЫЧКА КОВЫРЯТЬ В НОСУ

8. ПОЦЕЛУЙ

9. ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД

10. СНЫ