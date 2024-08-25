Прекрасна и в платье, и в камуфляже: снимки Мэрилин Монро во время турне в Корее

Мэрилин Монро - обворожительная актриса и певица. | Фото: mashable.com.
Мэрилин Монро была и остается символом эпохи 1950-х и кумиром последующих поколений. Помимо выступлений на съемочной площадке, в 1954 году актриса не побоялась отправиться в свое первое турне в зону корейского конфликта, чтобы поднять боевой дух американских солдат.
Мэрилин Монро встречается с американскими солдатами в Корее в 1954 году. | Фото: mashable.com.
В январе 1954 года Мэрилин Монро вышла замуж за американского бейсболиста Джо Ди Маджио. Медовый месяц молодоженов совпал с запланированной поездкой супруга на соревнования в Японию.
Пока новоиспеченный муж занимался бейсболом, Мэрилин получила приглашение посетить американские войска в Корее и дать несколько концертов для поднятия их боевого духа. Несмотря на протесты супруга, Монро согласилась. О тех четырех днях (16 по 19 февраля 1954 года) звезда потом вспоминала как о самом счастливом и беззаботном периоде своей жизни.
Мэрилин Монро в Корее (1954). | Фото: mashable.com.
За 4 дня Мэрилин Монро дала 10 концертов для более 100 000 военнослужащих. Каждый из солдат смотрел на артистку с восторгом и вожделением. Когда Мэрилин отпускала воздушные поцелуи к зрителям, каждый считал, что ее послания были адресованы именно ему.
Мэрилин Монро переодевается на концерт в «походных» условиях. | Фото: mashable.com.
Выступление Мэридин Монро перед американскими солдатами в Корее (1954). | Фото: mashable.com.
Несмотря на то, что концерты проходили в феврале, Монро выходила на сцену в тонком облегающем фигуру платье на бретельках. После поездки она заработала воспаление легких.
Артистка выступала на сцене в летнем платье в феврале. | Фото: mashable.com.
Поездка Мэрилин Монро в Корею (1954). | Фото: mashable.com.
Когда Мэрилин Монро вернулась в Японию и поделилась впечатлениями с Джо Ди Маджио, он не разделил ее восторга, т. к. безумно ревновал актрису к окружающим (это стало причиной их развода через 8 месяцев после женитьбы). Но, пропуская мимо ушей, колкие замечания мужа, Мэрилин считала, что выступления в Корее были ее личным триумфом и доказательством невероятной популярности, которой она до этих пор не могла ощутить в полной мере.
Всеобщее обожание Мэрилин Монро. | Фото: mashable.com.
Выступая зимой в легком платье, актриса заработала воспаление легких. | Фото: mashable.com.
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