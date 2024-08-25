Прекрасна и в платье, и в камуфляже: снимки Мэрилин Монро во время турне в Корее

Мэрилин Монро - обворожительная актриса и певица. | Фото: mashable.com.

Мэрилин Монро встречается с американскими солдатами в Корее в 1954 году. | Фото: mashable.com.

Мэрилин Монро в Корее (1954). | Фото: mashable.com.

Мэрилин Монро переодевается на концерт в «походных» условиях. | Фото: mashable.com.

Выступление Мэридин Монро перед американскими солдатами в Корее (1954). | Фото: mashable.com.

Артистка выступала на сцене в летнем платье в феврале. | Фото: mashable.com.

Поездка Мэрилин Монро в Корею (1954). | Фото: mashable.com.

Всеобщее обожание Мэрилин Монро. | Фото: mashable.com.

Выступая зимой в легком платье , актриса заработала воспаление легких. | Фото: mashable.com.