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В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

Школа Роберта Колмана в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) отличается от многих учебных заведений. «Чем же?» — спросите вы. Все просто: в ней решили отойти от практики оставлять детей после уроков в наказание за провинности. Вместо этого руководство придумало кое-что поинтереснее.

В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

Вместо того чтобы оставлять учеников после уроков в душных комнатах без окон, преподаватели отправляют их в так называемую «комнату момента внимательности», раскрашенную в яркие цвета и получившую вполне точное прозвище «оазис спокойствия».

В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

Это часть программы Holistic Me («Целостный я»), в рамках которой детей учат заниматься медитацией и дыхательными упражнениями, готовя их таким образом к разговору с детскими психологами.

В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

Программу проводят совместно с местной некоммерческой организацией Holistic Life Foundation. Результаты впечатляют.

В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

С момента запуска программы два года назад ни один ученик не был отстранен от занятий.

В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

В этой школе наказания заменили медитацией, и результаты впечатляют!

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