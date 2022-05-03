«Эврика!»: Как правильно обдумывать идеи, чтобы стать успешным человеком

Успеть-бы записать-бы...
Учёные утверждают, что в голове взрослого человека ежедневно «прокручивается» около 50 тысяч мыслей. Но многие ли вспомнят хотя бы 10 из них в конце дня? На самом деле это вполне нормально, таким образом человеческий мозг защищает себя от перегрузок. Но проблема заключается в том, что чаще всего люди забывают и самые замечательные и ценные идеи, которые могли бы сослужить хорошую службу. В этом обзоре о том, как не терять гениальные идеи и что с ними делать.
Великие идеи часто возникают спонтанно
Архимед.
В течение большей части времени идеи приходят тогда, когда мозг находится в «диффузном режиме», т. е. когда человек не сосредоточен на чем-то (например, когда он мечтает или просто расслабился в душе). Творческие идеи приходят именно во время этого состояния ума, потому что в это время ум самый расслабленный. По сути при этом мозг соединяет разные нейронные пути, чтобы придумать новые идеи. А проблема заключается в том, что, поскольку мозги расслаблен, то у него нет цели как-то выделять хорошие идеи.
Меньше доверять своему мозгу и полагаться на память
Никола Тесла.
Очень часто идеи, которые приходят в голову в диффузном режиме, могут быть довольно абстрактными. На самом деле, это самый лучший контент. Возвышенные, творческие, новые идеи, которые так редко появляются в этом мире. А теперь о плохом. Стоит попробовать вспомнить гениальную новаторскую идею, которая пришла в голову в душе. Идею, которая могла революционизировать мир. Конечно, никто ее не сможет вспомнить. Ведь эта монументальная идея просто мелькнула в памяти и сразу же забылась, потому что человек поленился ее записать.
В сегодняшней постоянной гонке со временем люди просто не находят лишнюю минутку, чтобы записать идеи, которые постоянно приходят им в голову. Некоторые люди могут подумать, что это даже пустая трата времени. Также все считают, что если мысль будет действительно важной, то она запомнится. Но этого не происходит. Не нужно лениться и всегда записывать отличную идею, независимо от того, насколько человек уверен в том, что ее запомнит.
Всегда рядом должна быть ручка (или органайзер на смартфоне / ноутбук / прочее), но эти средства для записи должны находиться в пределах досягаемости, а не прямо под рукой. Если положить блокнот и ручку прямо перед собой, то человек больше не будет находиться в диффузном режиме, и его мысли не будут течь свободно. Хорошо подойдут приложения для смартфонов, такие как Evernote, водонепроницаемый ноутбук для душа, да и, по большому счету, что угодно.
Не нужно все «раскладывать по полочкам»
Менделеев Дмитрий Иванович.
Очень легко «попасть в ловушку» желания немедленно организовать свои мысли, когда они приходят в голову. Не нужно делать этого. Организация - отдельная задача, которая пригодится позже, когда человек переключится в режим фокусировки (после диффузного режима). Нужно придерживаться процесса свободного мышления и записи идей (после этого нужно оставлять их в покое). Если попытаться организовать идеи по мере их поступления, то потеряется много идей, потому что человек будет слишком сосредоточен на одной идее. Также он потеряет мотивацию, потому что он будет загружен работой.
Время от времени проверять свои идеи
Королев Сергей Павлович.
Теперь, когда у человека есть куча записанных идей, нужно развивать их, чтобы превращать в нечто большее. Нужно просматривать свои идеи примерно 3 раза в полгода. Во время этого просмотра можно отфильтровать некоторые из менее полезных идей, организовать их и начать разработку потенциально успешных. И всегда нужно помнить, что у большинства людей есть много замечательных идей, только немногие из них потрудились записать их. А те, кто это сделал, преуспевают.
БОНУС - Украинская пословица
Дурень думкою багатіє.
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