Для чего иудеи наматывают на руку загадочный ремень

Приходилось ли видеть когда-нибудь иудеев, читающих тору? Если да, то наверняка довелось обратить внимание на то, что перед началом ритуального процесса, верующие евреи наматывают на руку какой-то загадочный ремень. Для чего он нужен и какие функции выполняет?
Вот такая штучка. |Фото: stmegi.com.
Загадочный ремень, который иудеи наматывают на руку перед молитвой, это тфилин. Строго говоря, тфилин бывает двух видов: головная тфила и ручная тфила. При этом наличие одной вовсе не требует наличие второй. Верующий еврей может надевать любую из двух тфил, вообще не носить из или же надевать обе. Черный ремень ритуального смысла не несет, являясь по сути лишь способом фиксации маленькой коробочки на руке или на голове человека. Тем не менее, изготавливать ремешок можно только из кожи кошерных (разрешенных в религии) животных. Коробочки и ремни тфилин должны быть черного цвета. Филактерии всегда выполнены в виде куба и имеются длину ребра в 4 см, однако данное условие обязательным не является.
На руку не обязательно. |Фото: uludagsozluk.com.
В черных коробочках на ремешках лежат отрывки торы. Это может быть один из четырех фрагментов: Исх. 13:8, 9, Исх. 13:14-16, Втор. 6:6-8, Втор. 11:18, 19. В большей массе своей они связаны с историей исхода из Египта и восхвалением Господа Бога. Важно понимать, что тфилин – это не просто какая-то там коробочка на ремешке, а второй по святости для евреев ритуальный предмет после торы – главной книги религии.
Вот такая штучка. |Фото: themedialine.org.
Религия евреев не регламентирует хоть сколь-нибудь жестко как, когда и куда следует повязывать тфилин. Традиционно для этого выбирается лоб человек и рука. Евреи повязывают данный предмет во время каждой утренней молитвы, за исключением праздничный дней и шаббата. В некоторых еврейских общинах принято также повязывать тфилин во время выполнения обрезания ребенка. Единственный важный момент заключается в том, что если верующие надевают на себя несколько филактерий, то они должны помещаться на тело в порядке, соответствующем хронологическому порядку упоминания хранящихся в коробочке фрагментов торы.
Внутри фрагменты торы. |Фото: eveil-de-conscience.co.
Как правило, первой одевается ручная тфилин оборачивается вокруг локтя семь раз, после чего – головная. После этого на ручной тфилин делается перевязь до указательного пальца, так как на перевязях содержится (обычно) еще две заповеди торы. Духовный смысл коробочек с заповедями прост. Таким образом евреи надеются подчинить все свои желания, а также помочь помыслам и действиям соответствовать воле Господа. При этом головная тфилин помогает подчинить все свои мысли делу служения Всевышнему.
Используется очень давно. ¦Фото: yelp.de.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии