Испанские дети в «железных объятиях» СССР: как сложились судьбы 3,5 тысяч иммигрантов поневоле

Дети республиканской Испании перед эвакуацией из Мадрида | Фото: gazeta.eot.su

Испанские дети войны | Фото: cdn.ruvr.ru

Со страниц книги Е. Кононенко *Маленькие испанцы*, 1937 | Фото: kid-book-museum.livejournal.com

Испанские дети в одесском санатории им. Октябрьской революции | Фото: portal.rusarchives.ru

Испанские дети в одесском санатории им. Октябрьской революции | Фото: portal.rusarchives.ru

Испанские дети войны | Фото: img.gazeta.ru

Испанские дети в *Артеке*. Со страниц книги Е. Кононенко *Маленькие испанцы*, 1937 | Фото: kid-book-museum.livejournal.com

Гуля Королева с испанскими детьми в санатории под Одессой | Фото: librebook.ru

Испанские и советские пионеры, 1937 | Фото: rusalbom.ru

Испанские дети в советском пионерлагере | Фото: kudago . com