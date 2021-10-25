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Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

Бережливость — отличное качество, присущее многим, в том числе миллионерам. Практичные люди вместо того, чтобы выкинуть что-то старое или сломавшееся, восстановят его, переделают и вдохнут в него новую жизнь.
А еще найдут дешевое, но эффективное решение любой проблемы. Поглядите только на героев нашей статьи, особенно из пунктов 1 и 4.
Мы воодушевляемся примерами разумного отношения к вещам. И кое-что из этой статьи уже взяли себе на заметку, ведь, переделывая вещи, и деньги можно сберечь, и отходов меньше производить.
1. «Я переделал этот потрепанный манекен в настольную лампу»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

2. «Я довольна своим первым опытом восстановления мебели. Этот комод достался мне от дедули, которому он служил еще со школы»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

3. «Мой ребенок нашел одну из моих старых плюшевых игрушек, и я привела ее в порядок»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

4. «Я сшила из старой занавески сарафан»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

5. «Вместо того чтобы вырезать дырки в тыквах, я разрисовала их маркером. И потом смогу приготовить из них какое-нибудь блюдо»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

6. «У нас не было воротников, чтобы надеть кошкам после стерилизации. Нам пришлось выкручиваться»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

«Если что, мы позаботились о том, чтобы они могли нормально дышать и есть».

7. «Я не стал покупать тумбу для телевизора, а сделал ее из книжной полки, которую приобрел на барахолке за $ 4, и доски, найденной в сарае»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

8. «Я починил лампу, которую мой сын собирался выбросить. Тут всего-навсего сломалась пластиковая деталь»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

9. «В качестве палитры для красок я использую пластиковые крышки от ведерок с продуктами»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

10. «Нашел кусок стекла в мусорном контейнере и приспособил его для этого кофейного столика с суккулентами»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

11. «Я заклеил стекло на двери в ванную слайдами с фотографиями»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

«До этого там была ужасная потрескавшаяся дверь, от которой я избавился.

При этом у нас еще была запасная дверь, поэтому я не стал покупать новую, а чуток преобразил запасную».

12. Когда кусок мыла станет слишком тонким, его еще можно будет использовать, просто прилепив к новому куску
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

13. «Этот ящик я сделал из старого деревянного настила»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

14. Нравится холодный кофе, но останавливает его цена? Его невероятно легко сделать дома
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

15. «Зачем покупать молоток, когда его можно сварить из отходов металла?»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

«Сейчас я работаю в Нигерии. Поскольку у здешних рабочих не всегда есть подходящие инструменты, они применяют творческий подход к решению проблемы».

16. Крышка мусорного ведра сломалась. Купить новое? Да ни за что!
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

17. «Папа починил мою газонокосилку»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

18. «Я переделала этот поцарапанный шкаф для напитков. Теперь я его обожаю»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

19. «Я перемотала веревкой разодранную кошкой когтеточку и сохранила кошачий игровой комплекс стоимостью $ 75»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

20. «$ 3 за краситель — и мои выцветшие полотенца снова стали яркими»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

21. «Сделала этот стул из металлического каркаса, найденного на обочине, а также остатков меха и кожи, которые валялись у меня дома»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

22. «Я превратила старые порванные штаны в пижаму»
Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука
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