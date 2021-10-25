Люди, для которых бережливость не скука, а целая наука

Бережливость — отличное качество, присущее многим, в том числе миллионерам. Практичные люди вместо того, чтобы выкинуть что-то старое или сломавшееся, восстановят его, переделают и вдохнут в него новую жизнь.

А еще найдут дешевое, но эффективное решение любой проблемы. Поглядите только на героев нашей статьи, особенно из пунктов 1 и 4.

Мы воодушевляемся примерами разумного отношения к вещам. И кое-что из этой статьи уже взяли себе на заметку, ведь, переделывая вещи, и деньги можно сберечь, и отходов меньше производить.

1. «Я переделал этот потрепанный манекен в настольную лампу»





2. «Я довольна своим первым опытом восстановления мебели. Этот комод достался мне от дедули, которому он служил еще со школы»





3. «Мой ребенок нашел одну из моих старых плюшевых игрушек, и я привела ее в порядок»





4. «Я сшила из старой занавески сарафан»





5. «Вместо того чтобы вырезать дырки в тыквах, я разрисовала их маркером. И потом смогу приготовить из них какое-нибудь блюдо»





6. «У нас не было воротников, чтобы надеть кошкам после стерилизации. Нам пришлось выкручиваться»





«Если что, мы позаботились о том, чтобы они могли нормально дышать и есть».



7. «Я не стал покупать тумбу для телевизора, а сделал ее из книжной полки, которую приобрел на барахолке за $ 4, и доски, найденной в сарае»





8. «Я починил лампу, которую мой сын собирался выбросить. Тут всего-навсего сломалась пластиковая деталь»





9. «В качестве палитры для красок я использую пластиковые крышки от ведерок с продуктами»





10. «Нашел кусок стекла в мусорном контейнере и приспособил его для этого кофейного столика с суккулентами»





11. «Я заклеил стекло на двери в ванную слайдами с фотографиями»





«До этого там была ужасная потрескавшаяся дверь, от которой я избавился.

При этом у нас еще была запасная дверь, поэтому я не стал покупать новую, а чуток преобразил запасную».12. Когда кусок мыла станет слишком тонким, его еще можно будет использовать, просто прилепив к новому куску13. «Этот ящик я сделал из старого деревянного настила»14. Нравится холодный кофе, но останавливает его цена? Его невероятно легко сделать дома15. «Зачем покупать молоток, когда его можно сварить из отходов металла?»«Сейчас я работаю в Нигерии. Поскольку у здешних рабочих не всегда есть подходящие инструменты, они применяют творческий подход к решению проблемы».16. Крышка мусорного ведра сломалась. Купить новое? Да ни за что!17. «Папа починил мою газонокосилку»18. «Я переделала этот поцарапанный шкаф для напитков. Теперь я его обожаю»19. «Я перемотала веревкой разодранную кошкой когтеточку и сохранила кошачий игровой комплекс стоимостью $ 75»20. «$ 3 за краситель — и мои выцветшие полотенца снова стали яркими»21. «Сделала этот стул из металлического каркаса, найденного на обочине, а также остатков меха и кожи, которые валялись у меня дома»22. «Я превратила старые порванные штаны в пижаму»