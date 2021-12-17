Самые абсурдные и курьёзные судебные иски в новейшей истории

В этой статье собраны 25 коротких криминальных и судебных историй, которые кажутся слишком абсурдными, чтобы быть правдой. Тем не менее, все эти истории реальны: и грабитель, который пытался засудить своих жертв, и двойник Майкла Джордана, потребовавший компенсацию за “причинение морального вреда”, и множество всяких других чудаков, которые пытались засудить друг друга по поводам разной степени бредовости:
Бэтмен судится с Бэтменом
Мэр города Бэтмен, расположенного на юго-востоке Турции, подал в суд на кинокомпанию “Уорнер бразерс” за незаконное использование названия своего города. “Существует только один Бэтмен в мире”, – утверждает он.
Владелец магазина через суд требует у бездомных миллион долларов
В 2007 году владелец шикарного магазина Karl Kemp & Associates в Манхэттене подал в суд на несколько бездомных за то, что они стоят около магазина и отпугивают посетителей.
Ученик судился со своей школой из-за того, что его разбудил учитель
Родители шестнадцатилетнего подростка, который уснул на уроке и был разбужен учителем, хлопнувшим ладонью по парте, затеяли судебную тяжбу с Комитетом по вопросам образования штата Коннектикут, доказывая, что после вышеупомянутого случая у их чада ухудшился слух.
Заключённый подал в суд на самого себя
В 1995 году заключенный из штата Вирджиния Роберт Брок потребовал перевода из тюрьмы в психиатрическую больницу. Он утверждал, что его преступление противоречило его собственным моральным принципам, и что он покусился на свои собственные гражданские свободы. Он подал иск на 5 миллионов долларов против себя самого, но считает, что заплатить должно государство, поскольку никаких доходов у ответчика нет.
PETA подает в суд на Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных
По пути домой с протеста два члена организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) сбили оленя на своем автомобиле. После этого они уведомили отдел Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных Нью-Джерси, что собираются подать на них в суд за их программу по контролю над популяцией оленей, которая включает меры по увеличению популяции этих животных. Другими словами, сотрудники PETA были недовольны тем, что оленей развелось слишком много, что “приличные люди” рискуют в них врезаться.
Женщина подает в суд на метеостанцию за ложный прогноз
Израильтянка судилась с телеканалом за неточное предсказание погоды. Они обещали, что будет солнечно, но пошел дождь. В результате женщина оделась легко и подхватила грипп. Она выиграла суд и получила компенсацию в 1000 долларов.
Женщина подала в суд на Макдоналдс за слишком горячий кофе
В 1992 году семидесятидвухлетняя женщина из Альбукерке пролила кофе из Макдональдса себе на колени. Вскоре она выиграла иск против компании и получила почти три миллиона долларов, доказав, что они должны были поставить предупреждающий знак на чашке.
Мужчина подал в суд на Майкла Джордана за внешнее сходство с собой
В 2006 году Аллан Хекард из Орегона подал иск против Майкла Джордана и Фила Найта за моральную травму, полученную им от внешнего сходства с Майклом Джорданом.
Грабитель подал в суд на своих жертв, застряв в гараже ограбленного дома
В октябре 1998 года Терренс Диксон из Пенсильвании пытался выбраться из дома, который он только что ограбил. Но вот незадача – он не смог выбраться из гаража, и целых восемь дней, пока ограбленная семья была в отъезде, жил на одной Пепси-коле и собачьем корме. Позже он успешно отсудил у ограбленных полмиллиона долларов.
Женщина подала в суд, после того, как сломала лодыжку, споткнувшись о малыша
Кэтлин Робертсон из Остина, штат Техас получила по суду компенсацию в 780 тысяч долларов после того, как споткнулась о ребенка, сломя голову носившегося по магазину. Самое странное в этой истории то, что ребёнком был её собственный сын.
Человек, сбивший пешехода, подал в суд за повреждённый бампер своего авто
В январе 2008 года испанский бизнесмен Томас Дельгадо подал в суд на семью мальчика, который был насмерть сбит его роскошным автомобилем, требуя возместить ущерб за повреждённый передний бампер.
Мать подает в суд на компанию, в которой её сын устроил стрельбу
Джонатан Рассел пришел на работу, застрелил троих своих коллег и покончил с собой. Спустя некоторое время его мать попыталась через суд получить компенсацию от предприятия, доказывая, что смерть её сына произошла в рабочее время.
Мужчина подал в суд на бывшую жену, чтобы получить назад свою почку
Ричард Батиста спас жизнь своей жене, отдав ей одну из своих почек. Несколько лет спустя после развода он потребовал вернуть свой дар – либо почку, либо 1,5 миллиона долларов.
Женщина подала в суд на соседских девочек за то, что те принесли ей печенье
В 2005 году две девочки-подростка решили пропустить школьную дискотеку и удивить соседей домашним печеньем. Уанита Янг подала на них в суд за то, что их стук в дверь якобы спровоцировал у неё приступ паники. Но печенье она, конечно же, взяла.
Подросток подал в суд на школу за недостаточно отличную оценку
Ученик школы штата Мичиган Брайан Делекта заканчивал учебную практику в адвокатской конторе своей матери. Она поставила ему A + (пять с плюсом по-нашему), школа изменила его оценку на просто А, потому что это высший балл, который признается школой. Мальчик выиграл судебный процесс и его высшая оценка бала повышена до несуществующей.
Музыкальная компания подала в суд на музыканта за молчание
Музыкальные издатели покойного Джона Кейджа подали в суд на Майка Бэтта в 2002 году. Дело в том, что в его альбоме был трек, на протяжение которого можно слышать лишь тишину. Судя по всему, у Джона в альбоме тоже был такой трек и Майк был не в курсе, что молчание защищено авторским правом.
Женщина подала в суд на дом с привидениями за то, что он страшный
В 2000 году Клинти Питерс подала в суд на кинокомпанию Universal Studios, потому что один из объектов их ежегодного фестиваля “Halloween Horror Nights” – «Дом с привидениями» оказался слишком страшным и якобы стал причиной её эмоционального потрясения.
Мужчина подал в суд на больницу за то, что ему позволили изнасиловать пациента
После изнасилования своего пациента в 2002 году Эдвард Брюер подал в суд на больницу города Провиденс за то, что его не удержали от этого поступка. Не удивительно, что его иск был оставлен без рассмотрения.
Похититель подал в суд на своих заложников за то, что они не оказали ему помощь и не помогли скрыться от полиции
В 2010 году осужденный преступник Джесси Диммик подал иск против своих бывших заложников за то, что те не помогли ему уйти от полиции. По его словам, они не выполнили устного договора, имевшего юридическую силу.
Клиент Bank of America, требовал от банка компенсацию за плохое обслуживание, которая превышает суммарный ВВП Земли
Разочарованный недостаточно расторопным обслуживанием сотрудников Bank of America, некто Далтон Чизкольм подал иск на 1,7 миллиарда триллионов долларов. В ходе судебного разбирательства даже пришлось вызвать профессора математики, чтоб объяснить размер этой суммы. Чтобы дать читателям некоторое представление о цифре, суммарный ВВП Земли того года составил 60 триллионов долларов. То есть в 28 миллионов раз меньше запрашиваемой суммы.
Американская ассоциация звукозаписи подала в суд на покойную старушку за цифровое пиратство
С начала нового тысячелетия Американская ассоциация звукозаписи подала десятки тысяч исков против частных лиц за пиратство. Некоторые из них вполне законны, а некоторые поданы против таких людей, как бедная старая Гертруда Уолтон, которая скончалась в возрасте 83 лет. Год спустя после смерти бабули её семье был предъявлен внушительный иск. Нетрудно догадаться, что старушка в жизни не прикасалась к компьютеру.
Влюблённая парочка подала в суд на девушку, которая отправила СМС водителю, сбившему их на мотоцикле
Звучит глупо, не правда ли? Вот и судья решил так же и отклонил иск, поскольку девушка не могла нести ответственность за происшествие.
Парень подал в суд на аптеку за передозировку препарата Ксанакс, вследствие которой он впал в кому
На самом деле он подал в суд не только на аптеку. Дело было так: Скотт Саймон из Нью-Джерси купил Ксанакс в местной аптеке. Позже на вечеринке он принял чрезмерную дозу и впал в кому. Когда он пришёл в себя, то подал в суд не только на аптеку, но и на всех остальных участников вечеринки, родителей хозяина (которые жили в другом городе и ни о вечеринке, ни тем более о Ксанаксе слыхом не слыхивали), а также производителя препарата компанию Пфайзер.
Мужчина подал в суд на супермаркет Walmart за убийство жены в результате инцидента с некачественным пакетом для продуктов
Мужчина из Небраски недавно подал в суд на Walmart после того, как якобы бракованный продуктовый пакет его жены порвался на стоянке; на ногу женщине упала жестяная упаковка, что вызвало кровотечение, которое впоследствии привело к заражению крови и в конечном итоге к смерти женщины.
Мужчина подал в суд на Канье Уэста и Ким Кардашьян за принадлежность к организации Аль-Каида
Джонатан Ли Ричез утверждал, что где-то в горах Западной Вирджинии наткнулся на популярного рэпера Канье Уэста и его жену модель Ким Кардашьян в секретном тренировочном лагере Аль-Каиды. Они якобы жгли американский флаг, топтали ногами фото президента Обамы, а Канье выступал для всех обучающихся террористов. Он также заявил, что Ким Кардашьян в настоящее время является истинным лидером Аль-Каиды.
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