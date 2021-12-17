Самые абсурдные и курьёзные судебные иски в новейшей истории

В этой статье собраны 25 коротких криминальных и судебных историй, которые кажутся слишком абсурдными, чтобы быть правдой. Тем не менее, все эти истории реальны: и грабитель, который пытался засудить своих жертв, и двойник Майкла Джордана, потребовавший компенсацию за “причинение морального вреда”, и множество всяких других чудаков, которые пытались засудить друг друга по поводам разной степени бредовости:









Бэтмен судится с Бэтменом

Владелец магазина через суд требует у бездомных миллион долларов

Ученик судился со своей школой из-за того, что его разбудил учитель

Заключённый подал в суд на самого себя

PETA подает в суд на Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных

Женщина подает в суд на метеостанцию за ложный прогноз

Женщина подала в суд на Макдоналдс за слишком горячий кофе

Мужчина подал в суд на Майкла Джордана за внешнее сходство с собой

Грабитель подал в суд на своих жертв, застряв в гараже ограбленного дома

Женщина подала в суд, после того, как сломала лодыжку, споткнувшись о малыша

Человек, сбивший пешехода, подал в суд за повреждённый бампер своего авто

Мать подает в суд на компанию, в которой её сын устроил стрельбу

Мужчина подал в суд на бывшую жену, чтобы получить назад свою почку

Женщина подала в суд на соседских девочек за то, что те принесли ей печенье

Подросток подал в суд на школу за недостаточно отличную оценку

Музыкальная компания подала в суд на музыканта за молчание

Женщина подала в суд на дом с привидениями за то, что он страшный

Мужчина подал в суд на больницу за то, что ему позволили изнасиловать пациента

Похититель подал в суд на своих заложников за то, что они не оказали ему помощь и не помогли скрыться от полиции

Клиент Bank of America, требовал от банка компенсацию за плохое обслуживание, которая превышает суммарный ВВП Земли

Американская ассоциация звукозаписи подала в суд на покойную старушку за цифровое пиратство

Влюблённая парочка подала в суд на девушку, которая отправила СМС водителю, сбившему их на мотоцикле

Парень подал в суд на аптеку за передозировку препарата Ксанакс, вследствие которой он впал в кому

Мужчина подал в суд на супермаркет Walmart за убийство жены в результате инцидента с некачественным пакетом для продуктов

Мужчина подал в суд на Канье Уэста и Ким Кардашьян за принадлежность к организации Аль-Каида