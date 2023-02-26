Бесплатная подкормка для цветов

Ваши цветы почему-то замедлили рост и перестали радовать цветением? Все предельно легко исправить, не потратив при этом ни копейки. Все, что понадобится, гарантировано есть у вас дома.

Ведь приготовить комплексную абсолютно безвредную для растений и окружающих подкормку можно из картофельных очисток. Нужно только знать, как правильно приготовить удобрение.







Картофельная кожура является кладезем полезных микроэлементов. Здесь в достаточном количестве присутствуют: азот, фосфор, калий, магний, бром, и все это помимо легко усвояемых органических кислот, жиров, крахмала и глюкозы. Вот почему получившие заряд бодрости растения не только быстро выбрасывают бутоны, но и радуют размером соцветий и продолжительностью цветения.

Очистки оставляем на солнце и даем им высохнуть в течение 48 часов. К этому времени они приобретут неприглядный вид и станут серовато-коричневыми.







Сухое сырье отправляем в блендер и перемалываем. Дальше просто используем картофельную крошку для полива. На 1 литр воды достаточно добавить 2 столовые ложки смеси. Перемешиваем в течение 2 минут, чтобы крошка напиталась водой и перестала всплывать вверх.







Удобрение готово к использованию. Поливать домашние цветы таким способом можно 2 раза в месяц. Подойдет такая подкормка также для рассады. Использовать ее можно и в огороде.





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