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Новый способ закрыть ножку ёлки

Занимаясь украшением новогодней елки, не стоит забывать и о том, что помимо оформления ветвей важно уделить внимание оформлению ножки елки.
В противном случае новогоднее дерево будет выглядеть не так красиво, как могло бы. Кто-то закрывает ножку елки мишурой, кто-то выбирает для этих целей плед, кто-то покупает специальную корзину.
Сегодня мы поделимся еще одним оригинальным и очень красивым способом закрыть ножку елки.



Необходимые материалы:

картон для изготовления шаблонов;

плотный картон;

горячий клеевой пистолет;

самоклеящаяся бумага;

золотые или серебряные блестки;

карандаш, ножницы, кисти, линейка, канцелярский нож.

Процесс работы



Вырежьте из картона различные детали, из которых можно сложить новогодние домики: прямоугольники и треугольники разного размера, детали в виде арок и трапеций. Разложите подготовленные детали на листе плотного картона, создавая новогодний городок, и обведите их.



Прорежьте картон по намеченным линиям, используя для работы острый канцелярский нож.



Из самоклеящейся бумаги сделайте рамы и ставни для окошек, оформите крышу кусочками картона, которые будут имитировать объемную черепицу. Сделать так, будто крыши завалены снегом, поможет горячий клеевой пистолет.



Оформите заготовку золотой или серебряной краской, чтобы сделать ее еще более праздничной и нарядной.



Закройте получившейся ширмой ножку елку, сзади ширмы разместите фонарики, благодаря которым домики оживут, создавая особую атмосферу.
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ножкаЁлка

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