Блики птичьих стай, или Авангардная филармония со сверкающим фасадом

Причудливая парижская филармония.
На территории парижского парка Ла-Виллет расположено уникальное сверкающее здание. Издалека сразу не понять, где у него вход. На самом деле это филармония, открывшая свои двери посетителям в этом году. Зрители отмечают, что их привлекает не только авангардный фасад здания, но и высококлассная акустика зала, которая очень важна для подобного рода представлений.
Проект именитого архитектора Jean Nouvel.
Эта первая в Париже филармония стала детищем именитого французского архитектора Жана Нувеля (Jean Nouvel). Однако на ее открытие автор так и не явился. Незадолго до этого архитектор спорил с заказчиками относительно того, что строительство филармонии не было завершено не до конца. Но, невзирая на его недовольство, филармония все-таки была открыта.
Сверкающий фасад парижской филармонии.
Причудливый фасад состоит из сверкающих алюминиевых панелей, переплетающихся между собой. При создании формы здания архитектор вдохновлялся замысловатыми птичьими полетами. Высота неравномерной постройки составляет 52 метра.
Парижская филармония. Концертный зал.
Внутренний дизайн является полной противоположностью острым углам фасада. Плавные волнообразные линии, каскадные балконы создают приятную атмосферу и отличную акустику. Концертный зал рассчитан на 2400 мест. Помимо этого помещения в филармонии расположены репетиционные залы, небольшая выставочная галерея и кафетерий.
Фасад, вдохновленный полетом птиц.
Филармония, расположенная в парке Ла-Виллет (Париж).
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