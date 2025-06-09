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Шило из хлама

При работе в мастерской, да и по дому, часто требуется шило. Это полезный незаменимый инструмент, который стоит недорого. Но на деле его быстрее и проще сделать, чем ехать в магазин и покупать.


Как заделать дыру в крыше

Материалы:

рейка;

длинный саморез по дереву;
пустые баллончики от пневматического пистолета;

сломанный надфиль.



Как заделать дыру в крыше

Процесс изготовления шила с самореза

Саморез для шила нужно проверить на гибкость.

Как заделать дыру в крыше

Если он гнется, то его требуется закалить. Он просто разогревается докрасна, и окунается в воду.

Как заделать дыру в крыше

Закаленный саморез нужно вкрутить в отрезок рейки длиной 7-10 см. Чтобы она не раскололась, лучше сначала засверлиться.

Как заделать дыру в крыше

Далее шляпка самореза срезается.

Как заделать дыру в крыше

После этого нужно проточить рейку, придав ей форму рукояти.

Как заделать дыру в крыше

Можно зажать саморез в дрель и точить болгаркой. Так все получится симметричным.

Как заделать дыру в крыше

После этого острие шила затачивается.

Как заделать дыру в крышеКак заделать дыру в крыше

Можно также срезать горловину с баллона углекислого газа и насадить ее на шило.

Как заделать дыру в крышеКак заделать дыру в крыше

Ровный рез получится, если вращать его в патроне дрели. При желании также можно проточить рельеф на рукояти, чтобы она не скользила.

Как заделать дыру в крышеКак заделать дыру в крыше

Шило из надфиля и баллончика углекислого газа
Нужно рассверлить горловину от баллончика, и точно напротив просверлить его дно.

Как заделать дыру в крышеКак заделать дыру в крыше

Затем в него вставляется надфиль.

Как заделать дыру в крыше

Если есть эпоксидка, то достаточно залить ее в баллон через отверстие в дне, и после ее высыхания заточить шило. Также можно приварить к надфилю толстый гвоздь или саморез.

Как заделать дыру в крыше

Затем на выходе наращенной половины из баллона, на ее торец требуется капнуть сварку.

Как заделать дыру в крышеКак заделать дыру в крыше
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