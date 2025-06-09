Шило из хлама

При работе в мастерской, да и по дому, часто требуется шило. Это полезный незаменимый инструмент, который стоит недорого. Но на деле его быстрее и проще сделать, чем ехать в магазин и покупать.









Материалы:



рейка;



длинный саморез по дереву;

пустые баллончики от пневматического пистолета;



сломанный надфиль.

Саморез для шила нужно проверить на гибкость.Если он гнется, то его требуется закалить. Он просто разогревается докрасна, и окунается в воду.Закаленный саморез нужно вкрутить в отрезок рейки длиной 7-10 см. Чтобы она не раскололась, лучше сначала засверлиться.Далее шляпка самореза срезается.После этого нужно проточить рейку, придав ей форму рукояти.Можно зажать саморез в дрель и точить болгаркой. Так все получится симметричным.После этого острие шила затачивается.Можно также срезать горловину с баллона углекислого газа и насадить ее на шило.Ровный рез получится, если вращать его в патроне дрели. При желании также можно проточить рельеф на рукояти, чтобы она не скользила.Шило из надфиля и баллончика углекислого газаНужно рассверлить горловину от баллончика, и точно напротив просверлить его дно.Затем в него вставляется надфиль.Если есть эпоксидка, то достаточно залить ее в баллон через отверстие в дне, и после ее высыхания заточить шило. Также можно приварить к надфилю толстый гвоздь или саморез.Затем на выходе наращенной половины из баллона, на ее торец требуется капнуть сварку.