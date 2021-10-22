Изящные бронзовые фонтаны-девушки, которые завораживают с первого взгляда

На струящуюся воду в фонтанах можно смотреть бесконечно долго. А если она еще и мастерски совмещена с изящными изваяниями из бронзы, то мимо такого великолепия вряд ли пройдешь равнодушным. Именно такие магические фонтаны, пропитанные чувством любви и трепетной нежности, создает немецкий скульптор, польского происхождения Мальгорзата Ходаковская (Mal'gorzata Khodakovskaya).
Скульптурные изваяния Мальгорзаты, будто на секунду замершие в изящных движениях и грациозных позах, глубоко впечатляют и покоряют публику. Наполовину обнаженные фигуры, полубогов из греческой мифологии в сочетании с волшебными струями воды создают потрясающее впечатление.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Вода, преображаясь, заставляет нежно звенеть бронзу под своими струями, создавая мелодию воды и металла. А бронзовые изваяния в свою очередь рассекают струи на миллионы хрустальных капель, или же преобразуют воду так, что она становится продолжением самой скульптуры в виде, струящихся волос, крыльев ангела, пачкой балерины, или же просто фоном.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Ходаковская в своих восхитительных работах стремится подражать мастерам эпохи Возрождения, передавая красоту через пластику тела. А принцип, которым руководствуется мастер, позаимствован у Великого Микеланджело: отсекать от скульптуры все лишнее. Правда материалом для своего творчества она избрала не мрамор, а дерево и бронзу.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Скульптора Мальгорзату Ходаковскую — называют гражданином Европы, так как рождена она была в Польше городке Лодзь, там же окончила художественную школу, затем в Варшаве - Академию изящных искусств. Обучалась искусству ваяния в столице Австрии, после чего перебралась в немецкий Дрезден, там и проявила себя талантливым мастером.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Она, будто губка, впитывала богатейшее наследие европейской культуры, и трансформируя накопленные знания и опыт, переносила на свои скульптуры. Потому в основу своего творчества скульптор заложила традиции и греческой классики, и немецкой готики, и многое другое, взятое из других культур.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Удивительный мир фонтанов от скульптора Mal'gorzatи Khodakovskоy.
Мальгорзата Ходаковская - современный немецкий скульптор.
Мальгорзата Ходаковская к идее создания фонтанов пришла не сразу, изначально она занималась скульптурой по дереву, а потом увлеклась литьем из бронзы.
Объединив металл, воду и эмоции любви, счастья и радости она создала свой удивительный мир - завораживающий и притягательный.
«Я пристрастилась к радости. Вот почему я создаю таких красивых людей», — как-то поделилась своим секретом Мальгорзата Ходаковская.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии