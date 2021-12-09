5 вещей, которые помогут солидно сбить цену при выборе подержанного автомобиля

Вещи за которые можно серьезно сбить цену.

1. Кузов

Ищем вмятины на кузове.

2. Двигатель

Внешний вид силовой установки может сказать о многом.

3. Работа агрегата

Машина должна работать без нареканий.

4. Подвеска

Обязательно исследуйте подвеску.

5. Документы

А что там по документам.