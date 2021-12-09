5 вещей, которые помогут солидно сбить цену при выборе подержанного автомобиля

Вещи за которые можно серьезно сбить цену.
Приобретение подержанного автомобиля – это не самое простое мероприятие, в нём есть много подводных камней. Но есть в такой сделке и плюс - здесь уместен не малый торг, и находчивый автомобилист может основательно сбавить сумму запрашиваемую за объект своих чаяний, сохранив в своем кошельке больше средств для других задач.
1. Кузов
Ищем вмятины на кузове.
Первое, на чем можно серьезно сэкономить – это анализ кузова машины. Если определить сразу факт попадания машины в ДТП невозможно, то следует взять с собой магнит и проверить кузов. Те места, где под краской скрывается слой шпаклевки, будут удерживать магнит на порядок хуже. Также следует обязательно проверить резиновые уплотнители дверей, под ними может скрываться много всего «интересного» для будущего хозяина.
2. Двигатель
Внешний вид силовой установки может сказать о многом.
Некоторые автомобилисты, продавая свое транспортное средство, стараются помыть двигатель. В этом нет ничего плохо, однако излишний лоск на двигателе должен насторожить покупателя авто. Скорее всего, что таким образом хозяин пытается что-то скрыть. Проверка на станции поможет это выяснить.
3. Работа агрегата
Машина должна работать без нареканий.
Цвет дыма, звук двигателя, стуки и скрежет – это все вещи, на которые следует обращать свое внимание. Они могут быть свидетельством, что с начинкой под капотом творится что-то неладное. Знание таких вещей поможет сэкономить на покупке машины. Возможно целиком? Задумайтесь над тем, стоит ли вообще такое покупать.
4. Подвеска
Обязательно исследуйте подвеску.
Подвеска – это совсем не тот «расходник», на котором стоит сэкономить, однако это одна из тех вещей, на которую следует обращать пристальное внимание. Или же за подвеску можно заплатить дважды, сначала купив ее в комплектации авто, а потом полностью заменив из-за скорой поломки.
5. Документы
А что там по документам.
Проблемы с документами (если по-честному) - это не те проблемы, с которыми стоит брать машину. Но в редких случаях можно попытаться сэкономить и на этом. Главное узнать, какую скидку за эти «проблемы» готов предложить хозяин.
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