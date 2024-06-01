Посещение поместья Kykuit дает уникальную возможность почувствовать себя Рокфеллером

1. Роскошное поместье Kykuit в Сонной лощине и его знаменитый владелец

Считается, что Kykuit – это рай на земле. | Фото: afisha.life.

Родовой особняк Рокфеллеров в поместье Kykuit. | Фото: whatido.com.

Джон Д. Рокфеллер – американский предприниматель, филантроп, первый долларовый миллиардер США и мира. | Фото: en.wikipedia.org.

Центральные ворота поместья Kykuit. | Фото: wordpress.com.

2. Оформлению садов Рокфеллер уделили особое внимание

Поместье Kykuit расположено на вершине холма. | Фото: kongobongodot.com.

Главную усадьбу окружают пруды и прекрасно оформленные сады.

Таинственный грот на территории усадьбы. | Фото: csmonitor.com.

Больше сотни скульптур и композиций украшают сады и парки.

Оригинальные беседки разбросаны среди живописного ландшафта.

3. Впечатляющий особняк для самой богатой семьи Америки

Особняк Kykuit признан национальным достоянием и частично открыт для широкой публики.

Изысканные интерьеры гостиных загородной резиденции Рокфеллеров.

Музыкальный зал в особняке.

Галерея искусств в особняке Рокфеллеров. | Фото: businessinsider.com.