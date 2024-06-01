Посещение поместья Kykuit дает уникальную возможность почувствовать себя Рокфеллером

Ну кто не слышал о Рокфеллере и его несметных богатствах? Даже сейчас, когда миллиардеров на планете с каждым годом становится все больше, эта фамилия все так же остается самой известной среди сильных и богатых мира сего. К первому клану миллиардеров всегда повышенный интерес особенно, если дело касается роскошных особняков и загадочных поместий., куда в свое время могли попасть лишь избранные, ну а теперь каждый желающий за умеренную плату может почувствовать себя «Рокфеллером» (хоть на некоторое время).
1. Роскошное поместье Kykuit в Сонной лощине и его знаменитый владелец
Считается, что Kykuit – это рай на земле. | Фото: afisha.life.
Родовой особняк Рокфеллеров в поместье Kykuit. | Фото: whatido.com.
Kykuit – это большое поместье с не менее впечатляющим 40-комнатным особняком, расположенное в Сонной лощине (около 50 км от Нью-Йорка), принадлежащее семье Рокфеллеров. Заказчиком строительства был Джон Д. Рокфеллер – основатель компании Standard Oil, филантроп и первый в мировой истории долларовый миллиардер.
Джон Д. Рокфеллер – американский предприниматель, филантроп, первый долларовый миллиардер США и мира. | Фото: en.wikipedia.org.
Интересный факт: По данным Библиотеки Конгресса США, на пике своего успеха состояние Standard Oil (а значит и Джона Д. Рокфеллера) составляло 1,5% ВВП Соединенных Штатов (!). В 1937 году он стал первым человеком в мире, чье состояние составило 1,4 млрд дол. (сегодня: около 29,5 миллиардов дол.). По данным Гарвардской школы бизнеса, которые признали во всем мире, он был самым богатым человеком на планете (в то время) и стал первым долларовым миллиардером.
Центральные ворота поместья Kykuit. | Фото: wordpress.com.
Задолго до этого события Джон Д. Рокфеллер пожелал иметь загородный особняк для умиротворенного отдыха вдали от дел и нью-йоркского шума. Так, в 1913 году на вершине холмов Покантико, недалеко от Тарритауна, откуда открывается захватывающий вид на реку Гудзон, появился роскошный особняк в окружении фантастических садов. Учитывая его расположение, неудивительно, почему поместье и особняк получили название Kykuit (в переводе с голландского означает «смотровая площадка»).
2. Оформлению садов Рокфеллер уделили особое внимание
Поместье Kykuit расположено на вершине холма. | Фото: kongobongodot.com.
Джон Д. Рокфеллер всегда мечтал иметь не только роскошные виллы, их должны были окружать королевские сады. По этой причине к оформлению территории усадьбы, а это около 100 га, был подключен известный ландшафтный дизайнер Фредерику Лоу Олмстеду, который в свое время проектировал Центральный парк Нью-Йорка.
Главную усадьбу окружают пруды и прекрасно оформленные сады.
По сведениям редакции Novate.ru, будущий миллиардер остался недоволен результатом и вскоре сам начал переделывать проект. В конечном счете, для завершения работы был приглашен архитектор и ландшафтный дизайнер Уильям Уэллс Босворт, создавший сады и перестроивший сам особняк в стиле боз-ар, которые мы можем видеть и сегодня. В общей сложности он создал семь отдельных садов, подчеркивающих красоту особняка, на территории которых имеются прекрасные фонтаны, водоемы, коллекции скульптур, интригующие павильоны и гроты. Главной же изюминкой парковой зоны стал «Фонтан океана», являющийся точной копией фонтана Джамболоньи, построенного в 1576 году для садов Боболи во Флоренции.
Таинственный грот на территории усадьбы. | Фото: csmonitor.com.
Учитывая, что поместье принадлежало не только основателю клана, но и последующим поколениям семьи Рокфеллеров, каждый новый владелец не остановился на достигнутом. Основные изменения производились как раз на территории поместья. Единственное, что оставалось на своих местах, так это фонтаны, украшенные классическими скульптурами. Бывший губернатор Нью-Йорка (позже был вице-президентом США) Нельсон Рокфеллер, например, кардинально изменил садовые террасы и пожелал добавить ряд монументальных скульптур, разбросанных по окружающему ландшафту.
Больше сотни скульптур и композиций украшают сады и парки.
К скульптурам и фонтанам, спроектированных в стиле эпохи Возрождения, известными мастерами Дж. Греем Барнардом, Карлом Биттером, Джанетом Скаддером в 1960-х - 1970-х гг. было добавлено более 70 произведений современной скульптуры европейских и американских художников, в том числе Генри Мура, Аристида Майоля, Луизы Невельсон и Пабло Пикассо.
Оригинальные беседки разбросаны среди живописного ландшафта.
Стоит отметить, что какие бы изменениями не вносились, садово-парковый ансамбль Kykuit можно считать культовым образцом садового искусства первой половины XX века, где грамотно высчитаны осевые параметры, симметричный баланс и фокусные точки, прекрасно сочетаются объем, масштаб, пропорции, перспективы, контролируемые живописные виды и т. д. Все это сегодня могут увидеть и оценить простые посетители, которым доступны экскурсии по самым укромным уголкам парка и прогулки по основным аллеям, где каждый хоть на миг может почувствовать членом самого известного семейства США. Поскольку экскурсии по садам более доступны по цене и по выделяемому времени, таких желающих находится немало.
3. Впечатляющий особняк для самой богатой семьи Америки
Особняк Kykuit признан национальным достоянием и частично открыт для широкой публики.
Семейство Рокфеллеров, точнее сказать ее патриарх, владели поместьем и прилегающими территориями уже с конца XIX века. Джон Д. Рокфеллер вместе с семьей выбрали один из особняков и проводили в нем выходные, пока этот дом не сгорел. Тогда-то и возникла мысль о строительстве особенного семейного дома, где будет сделано так, как хочется им и требует технический прогресс. Первым архитектором, который был приглашен для строительства особняка стал творческий дуэт Честер Холмс Олдрич и Уильям Адамс Делано, при этом в разработке дизайнов участвовала супруга Рокфеллера и дальняя родственница одного из архитекторов, Эбби Олдрич Рокфеллер.
Изысканные интерьеры гостиных загородной резиденции Рокфеллеров.
Их проект подразумевал строительство трехэтажного каменного здания с высокой крышей и башней. За шесть лет особняк Kykuit, представляющий собой эклектическое творение, прямо во время строительства несколько раз видоизменялся (по желанию магната), пока не обрел классические формы, разбавленные григорианским стилем. Итоговый же вариант увидели в 1913 году, который мы можем видеть и сейчас.
Музыкальный зал в особняке.
Если говорить об оформлении внутреннего пространства, то Рокфеллеры отдали предпочтение неоклассическим интерьерам Огдена Кодмана, который грамотно распределил английскую мебель, коллекции китайской и европейской керамики, семейные портреты и портреты главных лидеров страны (Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина, Авраама Линкольна и др.). А в начале 1960-х годов Нельсон Рокфеллер решил размесить в семейном особняке еще и галереи, чтобы выставить на всеобщее обозрение коллекцию произведений искусства XX века, где собраны уникальные экземпляры. Чего только стоят работы Александра Колдера, Энди Уорхола, Роберта Мазервелла и коллекция гобеленов по произведениям Пикассо (созданы с его согласия).
Галерея искусств в особняке Рокфеллеров. | Фото: businessinsider.com.
Усадьба Kykuit, ставшая собственностью Национального фонда по сохранению исторических памятников с легкой руки Нельсона Рокфеллера и поддерживаемая Фондом братьев Рокфеллеров, превращена в музей. Хотя не все этажи доступны к посещению, поместье и особняк стали одной из самых посещаемых достопримечательностей штата и всей страны. Широкая публика вполне довольна тем, что предоставлено для осмотра, гостям достаточно прогулок по прекраснейшему саду, посещений галерей, расположенных в подвальных помещениях, и основных залов, чтобы увидеть, как богатые и сильные мира сего живут и отдыхают.
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