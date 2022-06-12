Утопия по-африкански: Эфиопская деревня, где феминизм является законом

Тяжелая работа эфиопских фермеров. ¦ Фото: express.co.uk

Центр деревни Аура Амба. | Фото: atlasobscura.com.

Мужчина гонит стадо крупного рогатого скота через деревню. | Фото: atlasobscura.com.

Библиотека в Аура Амба в основном состоит из учебников для школьников. | Фото: atlasobscura.com.

Духовный лидер эфиопской коммуны Зумра Нуру. | Фото: visitawraamba.com.

Вид с окружающих холмов на Аура Амба. |Фото: atlasobscura.com.

Мужчина работает на текстильной фабрике в Аура Амба. | Фото: atlasobscura.com.

Замра Нуру – основатель коммуны. | Фото: visitawraamba.com.

В детском саду Аура Амба. | Фото: atlasobscura.com.

Дом престарелых в Аура Амба. Номера и уход предоставляются бесплатно, а сам объект обслуживается всей коммуной. | Фото: atlasobscura.com.

Замра Нуру и коровы. | Фото: european-citizens-network.eu.