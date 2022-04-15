С нами не соскучишься!

8 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Ужасссс, в мозгу ещё сделайте наколку, безмозглые. Нашли в похабщине красоту!!!Недетские картинк...
  • Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
    Почему не написали Законы-Заповеди Христа Иисуса? Который пришёл спасать а не убивать. Именно для этого был послан Хр...10 вещей, которые...
  • Tatyana Maranjyan
    Очень здорово! Аромат того времени...Молодые бунтари: ...

Непростительная ошибка, погубившая 16-летнего комиссара "Молодой гвардии"


Олег Кошевой - комиссар Молодой гвардии, Герой Советского Союза.

Олег Кошевой - комиссар Молодой гвардии, Герой Советского Союза.

«Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села…», - так присягали подростки, вступая в ряды подпольной организации «Молодая гвардия», боровшейся против немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Комиссаром подпольщиков в Краснодоне был Олег Кошевой. Его короткая жизнь стала примером беззаветного служения Родине, бесстрашия и отваги. Он мог избежать разоблачения и расстрела, но когда бы успел набраться опыта 16-летний мальчишка?

Эпизод допроса молодогвардейцев из фильма «Молодая гвардия». Владимир Иванов в роли Олега Кошевого

Эпизод допроса молодогвардейцев из фильма «Молодая гвардия». Владимир Иванов в роли Олега Кошевого

Олег Кошевой родился в 1926 году на Черниговщине, в детские годы его семья несколько раз переезжала, а после развода родителей парень остался с матерью, и в 1940 году следом за ней перебрался в Краснодон. В школьные годы Олег был подающим надежды, как тогда было принято говорить: он усердно учился, занимался спортом, получил значок «Ворошиловского стрелка». Когда началась война, парень не мог оставаться в стороне и оказывал посильную помощь: дежурил в военном госпитале, рисовал агитплакаты, помогал издавать сатирический журнал «Крокодил», распространял фронтовые сводки.

Ствол шахты, где были казнены гитлеровцами члены подпольной организации «Молодая гвардия»

Ствол шахты, где были казнены гитлеровцами члены подпольной организации «Молодая гвардия»

 
Кадр из кинофильма «Молодая гвардия», сцена перед казнью

Кадр из кинофильма «Молодая гвардия», сцена перед казнью

Олег должен был уехать в эвакуацию, перед тем, как город оккупировали немцы, однако судьба распорядилась иначе, он не успел покинуть Краснодон. Бездействовать было нельзя, Олег принял решение о том, что нужно собирать группу сопротивления, и обратился к друзьям, которым мог доверять. Вскоре группа Кошевого вошла в состав «Молодой гвардии» и была готова к выполнению задач по дестабилизации противника.
Герой-подпольщик Олег Кошевой

Герой-подпольщик Олег Кошевой

Стараниями бесстрашных молодогвардейцев было сделано немало: они совершали диверсии на продуктовых складах, выполнили подрыв немецкого легкового автомобиля. Самыми успешными операциями стало вывешивание красных флагов в честь годовщины Октябрьской революции и поджог здания биржи труда, где находились списки краснодонцев для отправки в Германию, всего тогда было спасено около двух тысяч человек.
Герой-подпольщик Олег Кошевой с матерью

Герой-подпольщик Олег Кошевой с матерью

Средний возраст участников подпольной организации был 17-18 лет, ребята не были профессиональными разведчиками, поэтому и должного уровня конспирации добиться не могли. 1 января 1943 годы немца арестовали двух членов «Молодой гвардии», перед этим группа совершила ограбление немецкого кортежа, который вез новогодние подарки солдатам. Надежно спрятав добытые трофеи, подпольщики не уничтожили мешки, именно эту улику у них и обнаружили полицаи.
Портреты руководителей подпольной организации Молодая гвардия

Портреты руководителей подпольной организации Молодая гвардия

После этого разоблачения началась волна арестов, Олег Кошевой избежал ареста и получил возможность покинуть город, чтобы перейти линию фронта. К матери Олега пришли с допросом, но она не выдала сына. Кошевого задержали в Ровеньках 11 января, парень все еще мог спастись, так как точного описания его внешности у немцев не было. Однако во время досмотра у Олега нашли комсомольский билет и удостоверение «молодогвардейца». Смерть была неизбежна, ошибка – непростительна для профессионала, но прогнозируема, если учесть возраст и отсутствие опыта у Кошевого.
Портрет Олега Кошевого

Портрет Олега Кошевого

Олег был приговорен к расстрелу. По свидетельству одного из немцев, приводивших приговор в исполнение, в парня пришлось стрелять дважды, после первой очереди он остался жив. Через пять дней после произошедшей трагедии советские войска отбили Краснодон. Олег Кошевой получил звание Героя СССР посмертно.
Непростительная ошибка, погубившая 16-летнего комиссара "Молодой гвардии"

«Краснодонцы». Соколов-Скаля, 1948 г.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Непростительная ошибка, погубившая 16-летнего комиссара "Молодой гвардии"

И не забудьте:
Непростительная ошибка, погубившая 16-летнего комиссара "Молодой гвардии"Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх