Самые красивые азиатские мужчины мира
Брюс Ли, Джет Ли, Джеки Чан — эти имена у всех на слуху. Но им на пятки наступают новые звёзды, чья красота и стиль помогают им пробиться к славе!
Предлагаем поближе познакомиться с этими красавцами-мужчинами. Осторожно, очень горячо!
Годфри Гао просто прекрасен!
Гарри Шам обладает идеальным телом
Симпатичный Винсент Родригез Третий
Обаятельный Джон Чо
Ки Хонг Ли прекрасен даже в грязи
Конрад Рикамора — обладатель невероятной улыбки
Группа «2PM», где прекрасны все!
Подтянутый и стройный Хидео Мураока
Дев Патель и его роскошные волосы
Настоящий герой Сендхилл Рамамрути
T.O.P., которому одинаково идут и тёмные, и светлые волосы
Стивен Юн красив и в очках, и без них
Красавчик Крис Панг
Рахул Коли и его идеальная причёска
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