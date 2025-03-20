10 самых разрушительных землетрясений, произошедших на Земле за последние 100 лет

Землетрясение в Непале.
25 апреля 2015 в Непале произошло одно из самых разрушительных на планете землетрясений, которое унесло жизни более 3000 человек и превратило в руины множество зданий и исторических памятников. По прогнозам специалистов, в ближайшую неделю жители Непала могут пережить новые афтершоки.
1. Вальдивия, Чили
Вальдивия, Чили. 1969 год.
Это землетрясение, случившееся в 1960 году, стало самым сильным зарегистрированным в истории, показатель по шкале Рихтера достиг максимальной отметки в 9,5 балла. Это можно сравнить с одновременным взрывом 1000 атомных бомб. Землетрясение чувствовалось не только в Вальдивии, но также и на Гавайских островах - на расстоянии 700 км. Во время катастрофы, разрушившей Вальвидию, Консепсьон и Пуэрто-Монтт, погибли 6000 человек. Материальный ущерб составил более $ 1 млрд.
2. Суматра, Индонезия
Суматра, Индонезия. 2004 год.
26 декабря 2004 года произошло землетрясение на дне Индийского океана магнитудой 9,3, которое вызвало огромное цунами. Это было второе по силе сейсмической активности землетрясение в мире, причем была зарегистрирована самая длинная продолжительность толчков. От его последствий пострадали даже Мальдивы и Таиланд, поскольку на все побережье Индийского моря обрушилось более чем 5 цунами. Погибло 225 000 человек, а всего за первых 10 минут катастрофы ущерб от нее составил более чем 7 миллиардов долларов.
3. Таньшань, Китай
Таньшань, Китай, 1976 год.
28 июля 1976 года в китайской провинции Хэбэй произошло землетрясение, сравнявшее с землей город Таншань. Погибло 255 000 человек, хотя китайское правительство сначала заявило о 655 000 погибших. Землетрясение магнитудой 8,2 длилось всего 10 секунд, но привело к огромным разрушениям в этом районе. Хэбэй является регионом с очень низким уровнем риска землетрясений, поэтому здания в Таншане не были сейсмоустойчивыми. Общий ущерб составил 10 миллиардов юаней, или $ 1,3 млрд.
4. Ташкент, Узбекистан, СССР
Ташкент, Узбекистан. 1966 год
Ранним утром 26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение силой 8 баллов. Зона максимальных разрушений составляла 10 кв. километров. Погибло 8 человек, без крова остались 78 тыс. семей. Было разрушено более 2 млн «квадратов» зданий.
5. Порт-о-Пренс, Гаити
Порт-о-Пренс, Гаити. 2010 г.
Сила землетрясения на Гаити, которое произошло 12 января 2010 года, составила 7,0 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился вблизи Леогана, в 25 км к западу от столицы Гаити, Порт-о-Пренса. Было зафиксировано по крайней мере 52 подземных толчка, которые чувствовались даже через 12 дней. Землетрясение привело к 316 000 смертям, 300 000 людей было ранено, а более миллиона человек остались без крова. Также были разрушены 250 000 домов и 30 000 коммерческих зданий.
6. Тохоку, Япония
Тохоку, Япония. 2011 год.
11 марта 2011 года восточное побережье Японии было поражено землетрясением магнитудой 9,03, которое стало сильнейшим за всю историю страны. Землетрясение, которое считается одним из пяти крупнейших в мире, привело к 15 878 смертям, 6 126 раненым и 2173 пропавшим без вести в 20 префектурах. Оно также разрушило 129 225 зданий, а цунами, вызванное землетрясением, привело к серьезным повреждениям инфраструктуры и пожарам во многих областях. Была сильно повреждена АЭС Фукусима, что привело к радиоактивному заражению. В итоге Япония столкнулась с самым большим кризисом после после Второй мировой войны.
7. Ашхабад, СССР
Ашхабад, СССР. 1948 год.
Это землетрясение магнитудой 7,3 произошло на 6 октября 1948 близ Ашхабада. Из-за цензуры о нем не сообщали в средствах массовой информации, поэтому не было никакой информации о жертвах и разрушении. Количество жертв оценивается в 110 000 человек, а в Ашхабаде было разрушено 98% всех строений.
8. Сычуань, Китай
Сычуань, Китай. 2008 год.
8 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 8,0. Оно было настолько сильным, что ощущалось в соседних странах, а также в удаленных Пекине и Шанхае, где здания качались от подземных толчков. Согласно официальных данных количество погибших составило 69 197 человек. 374 176 людей были ранены, а 18 222 считаются пропавшими без вести. Китайское правительство выделило 1 трлн юаней или $ 146,5 млрд, чтобы восстановить районы, которые пострадали от землетрясения.
9. Кашмир, Пакистан
Кашмир, Пакистан. 2005 год.
8 октября 2005 года спорный регион Пакистана и Индии, Кашмир подвергся землетрясению в 7,6 баллов по шкале Рихтера. В результате катастрофы погибло 85 000 человек, более 69 000 были ранены, а 4 миллиона кашмирцев остались без крова.
10. Измит, Турция
Измит, Турция. 1990 год.
7,9-бальное землетрясение поразило северную Турцию 17 августа 1990 года. Хотя оно длилось всего 3,7 секунд, город Измит был практически превращён в руины. Официально было заявлено о 17 127 жертвах и 43 959 раненых, хотя другие источники сообщали о том, что реальная цифра погибших составила 45 000 человек. Землетрясение разрушило 120 000 плохо спроектированных домов и сильно повредило 50 000 других зданий. Более 300 000 человек остались без крыши над головой.
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