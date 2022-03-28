15 элементарных средств для чистки вещей и предметов интерьера, которые найдутся у каждого дома

Пожалуй, никому не нравится, когда в доме неубрано.

Но у большинства из нас такой напряженный график и ускоренный темп жизни, что после работы хочется просто свернуться калачиком, оставляя уборку на выходные.

Эти 15 элементарных средств по очистке бытовых предметов от грязи, нагара и прочего помогут не превратить уборку в субботу в еженедельный кошмар.

1. Мытьё посуды при помощи перекиси водорода и соды

Перекись водорода и пищевая сода - отличное решение для чистки посуды.

2. Соду можно использовать для полировки тостера

Простое решение, которое поможет вам отполировать до блеска ваш тостер.

3. Лимон для очистки слива

Используя обыкновенный лимон можно легко очистить слив ванной или раковины.

4. Бюджетный вариант очистки поверхности утюга

Метод очистки утюга солью считается одним из самых бюджетных и эффективных.

5. Очистка губки при помощи микроволновки

Меламиновую губку можно легко очистить просто положив её на некоторое время в микроволновку.

6. Салфетки для плинтусов

Для чистки плинтусов лучше всего использовать специальные салфетки, которые не царапают поверхность.

7. Вощеная бумага для металлических поверхностей

Вощеную бумагу можно использовать для протирания различных металлический поверхностей.

8. Перекись водорода + моющее средство = чистый ковер

Существует множество эффективных средств, которые помогут очистить ковёр в домашних условиях.

9. Чистка плафонов и лампочек при помощи микрофибровой ткани

Микрофибровую ткань можно использовать для чистки галогенных и металлогалогеновых лампочек.

10. Ваниль избавит дом от неприятного запаха

Для избавления от неприятного запаха можно использовать экстракт ванили.

11. Чистка жалюзи при помощи носка

Смешав в миске в равных пропорциях уксус и воду можно опустить в неё старый носок для того, чтобы потом протирать им жалюзи.

12. Способы очистки вентиляционных отверстий ершиком и пылесосом

Несколько трюков, которые помогут предотвратить возможное возгорание.

13. Раствор для очистки пятен на одежде

Пятна на одежде можно убрать с помощью вот такого раствора: 1 чайная ложка моющего средства и 3-4 столовых ложки перекиси водорода и две столовых ложки пищевой соды.

14. Зубная щётка для чистки драгоценных изделий

Лучше всего для чистки золотых и серебряных изделий использовать зубную щетку.

15. Чистка гранита при помощи средства для мытья посуды и спирта

Для чистки гранита нужно смешать средство для мытья посуды со спиртом.