7 вулканов, которые заставят человека вспомнить о своей ничтожности

Красота и сила природы.
Горы могут быть очень красивыми. А как насчет вулканов? Они также могут быть удивительно живописны, несмотря на то, что во время извержения способны сеять хаос и разрушение. Когда эти гиганты покоятся, в них ощущается какая-то особенная красота дикой природы. Действительно, тот случай, когда лучше один раз увидеть.
1. Анак-Кракатау
Уникальный снимок Анак-Кракатау.
Вулкан, расположенный на острове Кракатау. В 1883 году произошло его извержение, которое оказалось настолько мощным и интенсивным, что признается одним из сильнейших вулканических извержений даже сегодня.
2. Фудзияма
Фудзияма мирно спит.
И сегодня этот японский вулкан считается действующим, хотя последнее его извержение случилось в 1708 году. Вулкан имеет почти идеальную форму. Рядом с ним сегодня так же проходит сверхскоростная дорога из Токио в Йокогаму.
3. Эйяфьядлайёкюдль
Эйяфьядлайёкюдль как-то доставил много проблем.
Выброс этого вулкана в 2010 году создал огромное количество сложностей для авиакомпанией. Явление привело к отмене сотен рейсов. Все потому, что в небе из-за Эйяфьядлайёкюдль летали опасные клубы пепла и дыма.
4. Мауна-Лоа
Мауна-Лоа один из самых больших и грозных.
Действующий вулкан на Гавайях. Его относят к группе мегавулканов. Кстати, он является вторым по высоте и площади на нашей планете. Его высота меньше всего на 37 метров, чем высота абсолютного рекордсмена Мауна-Кеа, расположенного неподалеку.
5. Этна
Этна давно стала местом паломничество туристов.
Сегодня этот вулкан считается самым высоким среди действующих. Расположен он в восточной части Сицилии. При желании, посетив остров, можно отправиться на экскурсию к кратеру Этны. Сегодня это излюбленное место паломничества туристов. Ученые же пристально следят за активностью образования.
6. Фогу
Грозный Фогу очень красив.
Активный вулкан Фогу то и дело заставляет островитян спасаться бегством. Расположен он на острове Кабо-Верде, который лежит рядом с островом Брава. На втором уже давно привыкли к тому, что время от времени приходится спасать соседей от пепла и магмы.
7. Пакая
Активность Пакая не останавливает туристов.
Этот вулкан на Гватемале считается одним из самых красивых на нашей планете. Несмотря на то, что он регулярно, хотя и несильно, извергается, туристы взбираются на него постоянно. Все потому, что с вершины вулкана открывается дивный вид на окрестности.
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