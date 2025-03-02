Буддийский храмовый комплекс Боробудур восстал из пепла после 800 лет забвенья

На острове Ява есть уникальная достопримечательность, притягивающая к себе внимание своей невероятной архитектурой и не менее впечатляющей историей. В общей сложности 5-километровая стена и балюстрады, украшенные изящными барельефами, более 500 статуй Будды, 72 ажурные ступы, 2 миллиона каменных блоков основания, столетний период кропотливого труда и 800 лет полнейшего забвения – это и есть храмовый комплекс Боробудур, являющийся древнейшей буддийской святыней, равной которой не сыскать.
Пирамидальная форма храмового комплекса Borobudur Temple напоминает священный цветок лотоса (Индонезия, о. Ява). | Фото: ekskursovod.org.
В центре острова Ява (Индонезия) в долине Кеду имеется уникальная достопримечательность, равной которой сложно найти на всей планете – гигантский храмовый комплекс Боробудур (Borobudur Temple Complex). Боробудур. Один из величайших буддийских памятников архитектуры в мире был построен в период VIII-IX вв. во время правления династии Сяилендра, который фактически стал памятником правящей ветви, пробывшей у власти 5 столетий подряд. По некоторым данным, надобилось 100-летие, чтобы площадь в 2,5 тыс. кв. м стала архитектурным шедевром и удивительнейшим воплощением модели Вселенной (согласно буддийской космологии).
Террасы, обрамляющие холм, образуют храмовый комплекс, символизирующий буддийскую космогоническую концепцию Вселенной Borobudur Temple Complex. | Фото: architime.ru.
Вход в храмовый комплекс Borobudur защищают мифические существа (Индонезия, остров Ява). | Фото: indonesia-tourism.com.
Структурные особенности комплекса: Буддийский храмовый комплекс не имеет внутреннего пространства. По неизвестным для современников критериям был выбран достаточной высоты холм, который и окружили лабиринтами из стен и балюстрад (по принципу горных террас), украшенных 1460 повествовательными барельефами, сотнями скульптур мифических животных и более 500 статуй Будды, высеченных из камня. Такое фантастическое изобилие сделало святыню одним из самых больших и полных ансамблей буддийских рельефов в мире. Структурно комплекс состоит из трех объектов: главного храма, который носит название Боробудур и двух небольших храмов, расположенных к востоку. Храм Мендут примечателен грозной монолитной скульптурой Будды, окруженной двумя бодхисаттвами (существа, стремящиеся к пробуждению). А вот храм Павон, является настоящей загадкой, поскольку стены не оформлены барельефами, призванными приоткрыть тайну того, какое божество является объектом поклонения.
9 ярусов и вершина храма позволяют пройти удивительный путь, который должен привести к нирване (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: architime.ru.
Основание храмового комплекса состоит из цельных каменных блоков, образующих мощный фундамент (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: indonesia-tourism.com.
Главный храм комплекса Borobudur представляет собой гигантскую ступу, состоящую из 9 ярусов, первые шесть из которых имеют квадратную форму, затем 3 круглых яруса образуют конус, венцом же служит центральный купол. При этом пирамидальной формы основание, каждая грань которого равняется 118 метров, полностью соответствует канонам яванской буддийской архитектуры, сочетающей индонезийские обычаи поклонения предкам и буддийскую философию достижения нирваны. Фундамент стал символом камадхаты – «мира страстей». Возвышающиеся над основанием 5 квадратных уровней, символизируют рупадхату – «мир форм», где, согласно концепции, идет борьба с желаниями. Три верхних яруса имеют круглую форму и являются символом арупадхаты – «мира антиформ», приближающих к нирване. Верхний ярус круглых платформ украшают 72 ажурные ступы, в каждой из которых имеется статуя Будды.
Стоит отметить, что выложенный в форме лотоса, священного цветка Будды, храмовый комплекс Боробудур соответствуют последовательным стадиям, дающим уникальную возможность бодхисаттвам пройти все 10 этапов, прежде чем достичь состояния нирваны.
Коридоры и переходы украшены барельефами, рассказывающими о главных событиях в истории буддийского учения (Borobudur Temple Complex, Индонезия). | Фото: indonesia-tourism.com.
Каждый идущий может изучить идеи индонезийского поклонения предкам и концепцию буддийской философии (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: indonesia-tourism.com.
Чтобы попасть в эту часть комплекса, каждый посетитель должен преодолеть систему лестниц, переходов и галерей, идущих строго справа налево и по спирали. Такая организация логистики связана с буддийской философией, согласно которой движение в обратном направлении символизирует зло. Прежде чем добраться до вершины величественного храма, каждый путешественник, преодолевая все ярусы, террасы и коридоры, имеет уникальную возможность увидеть на его стенах около 2,5 тыс. кв. м барельефов, подробно повествующих о зарождении и развитии буддийского учения. Поскольку вся структура храмового комплекса является уникальным сочетанием самых главных идей поклонения предкам, связанных с концепцией строения горы, окруженной террасами, которая тонко переплетается с буддийской концепцией освобождения от жизненных забот и достижения наивысшего блаженства – нирваны.
Уровни, предшествующие центральному куполу украшены 72 ажурными ступами и скульптурами Будды (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: ekskursovod.org.
Бодхисаттвы, прошедшие путь от камадхаты до арупадхаты, смогут приблизиться к нирване (Borobudur Temple Complex, Индонезия).
Храмовый комплекс Боробудур с момента появления на острове являлся главным буддийским храмом, который поддерживали в надлежащем виде до конца XV века, дальнейшая его судьба была незавидной. Величественный памятник архитектуры с огромным количеством уникальных образцов древнего искусства и 504 статуями Будды в связи с исламизацией жителей острова превратился в грандиозную «заброшку». Хотя существует еще одно мнение, почему храмовый комплекс, к которому много веков подряд устремлялись потоки буддийских паломников был забыт. Это серия извержений вулкана, в результате которых удивительный памятник архитектуры был погребен под толстым слоем вулканического пепла, со временем заросшим непроходимыми джунглями.
Несмотря на то, что буддийская святыня исчезла с лица земли, народ не забывал о ее величии, хотя со временем предания превратились больше в легенды и даже в суеверные поверья, связанные с несчастьем для тех, кто окажется на этой территории.
Таким храмовый комплекс увидели исследователи после обнаружения и десятилетий упорного труда по расчистке святыни (Borobudur Temple, о. Ява). | Фото: en.wikipedia.org.
Одна из террас храма после реставрационных работ, проведенных в 1913 г. (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: en.wikipedia.org.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что в XIX веке, когда остров Ява находился под управлением Великобритании (1811–1816 гг.), назначенный губернатор генерал-лейтенант Томас Стэмфорд Раффлз так увлекся собирательством антиквариата и анализом местных легенд, что отправил экспедицию во главе с голландским инженером Германом Корнелиусом на поиски невиданной красоты буддийского храма. На указанном месте двести человек в течение 2 месяцев вырубили все деревья, расчистили участок от корней и земли, и добрались таки до памятника архитектуры.
Таким представлял главный буддийский храм Явы в период расцвета художник Г. Б. Хойер (картина, ок. 1916–1919). | Фото: en.wikipedia.org.
Множество фрагментов барельефов и скульптур было вывезено из храма, которые были восстановлены в период реконструкции (Borobudur Temple Complex, о. Ява).
Это открытие стало толчком к возрождению святыни, поскольку находка была настолько значимой, что привлекла внимание всего мира. В тот период начались постепенный работы, позволившие очистить значительную часть объекта от слоя земли, песка и пепла. Только лишь к концу XIX в. удалось увидеть храмовый комплекс во всей красе, после чего начались активные исследования, которые принесли и негативные плоды. Мало того, что во время раскопок было повреждено множество объектов, так еще находились высокопоставленные любители древностей, которые старались прихватить с собой особенные артефакты в виде статуй, понравившихся фрагментов барельефов и т. д. Такое бесчинство попытались пресечь для сохранения уникальной достопримечательности. В начале ХХ местность была обнесена забором, что обезопасило памятник от мародерства и дала возможность проводить более тщательную реставрацию, позволившую укрепить и полностью восстановить некоторые части террас, а также отвести грунтовые воды.
В наше время древнейший буддийский храмовый комплекс превратился в одну из самых посещаемых достопримечательностей Индонезии (Borobudur Temple, о. Ява).
Стоит отметить, что последняя реконструкция носила щадящий характер, преимущественно использовались оригинальные материалы. Хотя были внесены и некоторые дополнения, обеспечивающие более надежное укрепление исторического объекта и создание современного дренажа, что позволило использовать храмовый комплекс по предназначению – в качестве места паломничества буддистов и посещения туристов. Власти Индонезии разработали немало программ и мер по сохранности древнего храма, а в 1991 г. архитектурный объект был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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