Изобретатель, изменивший планету: свет и тени Томаса Миджли

Обычно ученого-злодея представляют как неопрятного старика с безумным взглядом, стремящегося уничтожить мир из-за каких-то детских травм. Однако настоящий злодей, чьи изобретения сделали миллионы людей инвалидами и приблизили гибель всего живого на Земле, выглядел как обаятельный дядюшка. При этом он так и не осознал, какой ущерб его изобретения нанесли природе и человечеству.

Потомственный гений

Томас Миджли Томас Миджли

Поговорим о самом разрушительном изобретателе XX века — Томасе Миджли.

Томас Миджли родился 18 мая 1889 года в городке Бивер-Фолс, штат Пенсильвания. Его отец был изобретателем, занимавшимся автомобильными шинами, а дед по матери создал вставную зубчатую пилу. Так что неудивительно, что паренек уже в старших классах проявил изобретательскую жилку.

Юный Томас применил жеванную кору вяза, чтобы придать бейсбольным мячам определенную траекторию полета. Позже его изобретение начали использовать профессиональные игроки. Уже в те времена Томаса начала интересовать химия, и он даже носил с собой таблицу Менделеева, как главный инструмент для поиска полезных веществ.

Изобретение первое — тетраэтилсвинец

Технический склад ума и неуемность уже в молодости помогли Томасу в карьере, его взяли в General Motors. Там он работал над проблемой излишне быстрого сгорания бензина (из-за чего в двигателе раздавался стук, и он быстрее выходит из строя). В декабре 1921 года Миджли обнаружил, что тетраэтилсвинец отлично справляется с этой задачей.

Причем, как пишет Клаудия Флавелл-Уайли в статье «Томас Миджли — проблемное наследие», поначалу изобретатель считал, что бензин надо просто окрасить в красный цвет. Для этого он начал добавлять в топливо йод. Спустя множество экспериментов он наконец понял ошибку и создал рабочую присадку к бензину.

Уже тогда было понятно, что наличие в названии продукта слова свинец отпугнет покупателей, поэтому изобретение назвали просто «Этил». Продажи пошли в гору, но вскоре обнаружилась очевидная проблема: свинец, представьте себе, токсичен. На производстве начали умирать люди. Один из заводов вообще прозвали «Дом бабочек» из-за того, что отравленные парами свинца рабочие постоянно видели этих насекомых в галлюцинациях.

Тем не менее Миджли умел работать на публику. На конференции он заявил, что «Этил» абсолютно безопасен и даже налил себе его на руку и вдыхал несколько минут его пары. Такая демонстрация успокоила общественность, а Томас после этого тайно отправился лечиться от отравления свинцом.

Популярность его изобретения росла, и к 1963 году 98% бензина в США имело эту добавку, а содержание свинца в воздухе увеличилось в тысячу раз с 1923 по 1965 годы. До 80-х годов XX века «Этил» был самой распространенной присадкой к топливу.

Потребовалась длительная борьба, чтобы запретить ее в США, а затем и во всем мире. Однако последние продажи бензина с «Этилом» были остановлены в Алжире лишь в 2021 году.

Последствия многолетнего применения «Этила» расхлебывают до сих пор. Среди них общее снижения IQ, разрушение нервной системы целых поколений, выраженное в повышении уровня преступности, инвалидность и даже гибель множество людей. Называют какие-то колоссальные числа: до 900 000 человек в год.

Изобретение второе — фреон

Второй проблемой, которую решил Томас Миджли, была высокая воспламеняемость хладогентов в холодильниках и кондиционерах. Это даже привело к серии несчастных случаев со смертельным исходом в 20-х годах XX века. Чтобы разобраться с этим вопросом, Миджли начал использовать хлорфторуглерод, назвав его фреон.

Для того, чтобы доказать безопасность фреона, Томас на одной конференции в 1930 году вдохнул вещество, а затем медленно выдохнул, погасив свечу.

Изобретение стало необыкновенно популярно, и его применяли не только в холодильниках и системах кондиционирования, но и в ингаляторах от астмы, дезодорантах и спреях для волос.

Лишь через полвека применения выяснилось, что фреон разрушает озоновый слой, что влияет как на людей, увеличивая количество раковых заболеваний, так и на окружающую среду. Пришлось даже принять Монреальский протокол, запрещающий производить и использовать это вещество. Если нам повезет, озоновый слой восстановится лет через пятьдесят.

Изобретение третье. Убийственное

Самое же удивительное, что злой гений человечества, возможно, даже не знал о своих преступлениях. Во время его жизни эти изобретения всячески превозносились, Миджли получил несколько престижных премий в области химии и даже стал президентом Американского химического общества.

Томас Миджли получает премию Гиббса в 1942 году. Томас Миджли получает премию Гиббса в 1942 году.

Тем не менее, погиб Томас Миджли донельзя нелепо, словно в насмешку от судьбы. В 1940 году он заразился полиомиелитом и, так как уже не мог самостоятельно вставать с кровати, изобрел специальное устройство, которое поднимало его в инвалидное кресло с помощью веревок и шкивов.

Ученого нашли 2 ноября 1944 года, задушенного этим устройством. И хотя коронер признал данное происшествие самоубийством, возможно, это все-таки злая ирония мироздания, убившего злого гения человечества, используя его же собственное изобретение.