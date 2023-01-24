Не валенки и не сапоги: что за странная обувь на ногах у «Бывалого» и Фиделя Кастро

Многим может показаться, что на ногах у руководителя Кубы и киногероя «Бывалого» на ногах обычные валенки или во всяком случае валенки с галошами. Но на самом деле это не так. Загадочные ботинки были достаточно популярны в Советском Союзе. В них щеголяли красные командиры, строители, председатели колхозов, милиционеры, любители рыбалки и охоты, а также еще многие другие граждане. Что же это за обувь такая, как она называется и почему сегодня мы ничего подобного не видим?
Называется такая обувь - бурки. /Фото: livemaster.by.
Те, кто сразу подумал, что это обычные валенки – прав, но только отчасти. Представленная на фотографиях обувь называется бурки и является чем-то средним между ботинками, сапогами и валенками. От последних бурки отличаются в первую очередь использованными для производства материалами, а также самим способом производства. В отличие от привычных всем валенок, бурки не валяют, а шьют. Для их производства используется фетр, белый войлок и натуральный мех, который вшивается так, чтобы быть строго с внутренней стороны.
Командир в бурках. /Фото: pokazuha.org.
По ряду параметров бурки куда ближе к сапогам, чем к валенкам. Так, в отличие от последних у них имеется жесткая, чаще всего резиновая или кожаная подошва. Кроме того, данная обувь всегда очень высокая. В некоторых случаях и вовсе доходит до коленок. Иногда к голени бурок приделывался специальный ремешок-затяжка для лучшей фиксации ботинок на ноге. Кроме того, некоторые модели получали что-то вроде пришивных галош, накладных носов, которые изготавливались из кожи и должны были защищать обувь от воды.
Даже Фидель носил бурки! /Фото: livejournal.com.
В Советском Союзе бурки не были раритетом, однако встречались далеко не так часто, как валенки. Главным образом по причине того, что шились к куда меньшему количеству, а значит были несколько дороже. В довоенное и ранее послевоенное время бурки шили деревенские портные. Среди сельских жителей бурки в первую очередь пользовались большой популярностью у тех, кто проводил много времени по долгу службы в глубоком снегу: лесников, егерей, охотников, бригадиров. До и во время Второй мировой войны бурки можно было нередко увидеть на командирах Красной армии. Однако с конца 1960-х годов сложная в производстве обувь начала постепенно выходить из моды.
Очень теплая обувь. /Фото: Twitter.
К слову, именно в бурках на фотографии запечатлён катающийся на лыжах во время визита в СССР Фидель Кастро. Любил эту обувь известный советский актер Евгений Моргунов, который засветился в сапожищах на съемках как минимум двух картин: «Самогонщики» и «Операция “Ы”». Найти и купить бурки можно и сегодня. Правда все чаще они продаются именно как модный, а не утилитарный предмет гардероба, коим они были в СССР. Впрочем, это вовсе не означает, что данная зимняя обувь в современном исполнении растеряла свои прикладные качества.
В центре горе-троицы идет Бывалый в бурках. /Фото: yablor.ru.
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