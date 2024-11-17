Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

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Знаменитости, которым посчастливилось избежать встречи с Костлявой

Многие отказываются понимать, что знаменитости – это просто люди, у которых тоже есть проблемы, заботы и, вполне вероятно, что пара – тройка долгов за плечами. Как и простой среднестатистический человек может спокойно вляпаться в серьезные неприятности, так и знаменитость они могут не обойти стороной. В сегодняшней статье мы подобрали для вас несколько случаев, когда удача и определённые привилегии были явно не на стороне у звездных личностей.

1. Элвис Пресли


Знаменитости, которым посчастливилось избежать встречи с Костлявой

Апрель 1936 года многим запомнился ужасающим торнадо, который пронесся над многими городками Америки, включая штат Миссисипи и Джорджия. Ураган продолжался целых 4 дня, во время которых были практически полностью разрушены штаты Алабама, Арканзас и Теннесси. Вихри унесли жизни 466 человек, а ранения получили тысячи. Ураган был отмечен как одно из самых страшных стихийных бедствий в истории США. В Тупело, штат Миссисипи, многие тела жертв были найдены в реках. Только в этой области погибло 216 человек. Торнадо, поразивший Тупело, был самым большим и разрушительным за всю историю. Маленький Элвис Пресли, которому на тот момент исполнился всего один год, проживал в Тупело. Он и его семья лишь чудом спаслась от этого страшного стихийного бедствия. Элвис вырос, чтобы стать королем рок-н-ролла, но коса Костлявой настигла его 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет.

2. Дрю Бэрримор


Знаменитости, которым посчастливилось избежать встречи с Костлявой

В феврале 2001 года Дрю Бэрримор и ее тогдашний жених Том Грин проснулись от лая своей собаки. Флосси кричала, лаяла и царапала дверь спальни. Когда пара окончательно проснулась, Дрю с бойфрендом решили проверить, что же так обеспокоило их любимую Флосси. Как только они открыли дверь спальни, то увидели, что их дом горит. К счастью, пара и собака удачно выбрались из дома и не получили никаких травм. Потребовалось больше 50 пожарных, чтобы потушить огонь, который распространился с соседнего дома. К тому моменту, как пламя полностью утихло, от огромного и красивого особняка звездной пары, увы, ничего не осталось.

3. Райан Рейнольдс


Знаменитости, которым посчастливилось избежать встречи с Костлявой

Райан Рейнольдс – очень популярный актер, которого знают без преувеличения все. Именно он сыграл знаменитого и всемогущего Дедпула в одноименной картине. Но в жизни Рейнольдс простой человек, и, когда он был совсем юным, то тоже чуть не встретился с Костлявой. Когда Райану было 17 лет, он захотел прыгнуть с парашютом. И мечта молодого человека сбылась! Находясь в воздухе, парень потянул за специальное кольцо, благодаря которому, парашют должен был открыться, но ничего не произошло. Райан начал паниковать и пробовал снова и снова открыть парашют, но все его попытки оказались тщетными. Несмотря на панику, парень понял, что именно запасной парашют может спасти его жить, но страх и ужас, которые его сковали в тот момент, фактически отрезали молодого человека от спасения. К счастью, Райан взял себя в руки и потянул за кольцо. Запасной парашют успешно открылся и молодой человек нормально приземлился. После этого случая Рейнольдс никогда больше не совершал такие прыжки.

4. Джет Ли


Знаменитости, которым посчастливилось избежать встречи с Костлявой

Чуть не поплатился своей жизнь и жизнью своих детей знаменитый Джет Ли, который является китайским и сингапурским актером, а также мастером ушу. Отдыхая на Мальдивах со своей семьей, Джет и не думал, что что-то может пойти не так. Но в одно мгновенье огромная волна ударила с неимоверной силой о берег. Уже после инцидента, когда у Джета брали интервью, он вспоминал тот невероятный животный страх за своих детей, которых он пытался вытащить из воды. Когда Ли пытался бежать, вода с огромной скоростью поднималась и была мужчине уже по пояс. Вокруг все напоминало одно сплошное месиво – миксер, через который пропустили дома, деревья и, что самое страшное, людей. К счастью, Джет Ли успешно добрался до своего отеля, где на них надели спасательные жилеты. В благодарность за спасенную жизнь и своевременно оказанную помощь, Джет Ли пожертвовал 150 000 долларов в фонд помощи жертвам, пострадавшим от торнадо.

5. Джордж Клуни


Знаменитости, которым посчастливилось избежать встречи с Костлявой
Во время съемок фильма «Сириана» 2005 года Джордж Клуни ударился головой, упав во время сцены, в которой он был привязан к стулу. Казалось бы, что ничего серьезного, но не тут-то было. Клуни начал постоянно испытывать ужасные головные боли и слышать звон в ушах. Но кроме этих симптомов Джордж начал терять память. Врачи начали обследовать знаменитость. Те болеутоляющие, которые выписывали ему врачи, Клуни принципиально не принимал, так-как опасался зависимости. Только спустя практически год, невролог определил причину непрекращающейся боли. Во время падения со стула разорвалась мозговая оболочка, наружный менингеальный слой вокруг мозга, что привело к черепно-мозговой травме. Клуни вспоминает, что боль была настолько сильной, что временами ему хотелось покончить с собой. К счастью, все закончилось хорошо после того, как знаменитости сделали ряд операций.

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