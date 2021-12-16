Как обустроить придомовую территорию без больших затрат

Всем у кого есть дом или дача стоит задуматься об оформлении территории перед жилищем.

Работа с этой частью участка очень важна, так как по сути именно придомовая территория является своеобразным «лицом».

Как лучше сделать и что конкретное можно добавить к экстерьеру смотрим в новом обзоре.

1. Перегородка

Перегородка из веток.

Использовать перегородки можно не только внутри дома, но и в саду. Например, самодельная перегородка из веток поможет отделить зону отдыха от огорода и позволит создать ощущение приватности.

2. Вертикальный сад

Деревянные брусья с натянутой между ними плотной сеткой прекрасно подойдут для создания вертикального сада. Такую конструкцию можно использовать для зонирования придомовой территории и как оригинальное украшение участка.

3. Занавес

Занавески для крыльца.

Украсить и сделать крыльцо, открытую веранду или беседку уютней помогут длинные занавески из лоскутов цветной ткани, прикрепленных к обычной бельевой веревке.

4. Беседка

Очаровательная беседка из занавесок.

Создать уединенное местечко для отдыха, не возводя капитальных построек, можно с помощью нескольких столбиков и плотных занавесок. Такая импровизированная беседка станет уютным и романтичным местом для отдыха в теплое время года, а процесс ее возведения не потребует больших усилий и затрат.

5. Декор изгороди

Декор забора из рабицы.

Забор из сетки является одним из самых распространенных вариантов для ограждения загородного участка. Однако такой забор не позволит укрыться от взглядов прохожих, а его внешний вид оставляет желать лучшего. Решить обе проблемы, поможет сетка, стилизованная под хвою или плющ.

6. Декоративная стена

Стена из бутылок.

Открытые стены веранды или беседки можно украсить с помощью обычных стеклянных бутылок. Такие декоративные стены помогут скрыться от любопытных глаз соседей и станут эффектным украшением придомовой территории.

7. Монограмма

Цветущая монограмма.

Из деревянных досок можно смастерить прекрасную цветущую монограмму, которая станет изысканным украшением крыльца или любой из стен дома.

8. Подвесная кровать

Подвесная кровать из паллет.

Из нескольких паллет, матраса и прочных веревок можно смастерить потрясающую подвесную кровать. Разместить такое ложе можно в саду на ветвях любого массивного дерева или на специально возведенных столбиках.

9. Дощатый настил

Патио из деревянных досок.

Люди, имеющие строительные навыки, могут смело браться за сооружение стильной площадки для отдыха из деревянных балок и досок.

10. Освещение

Гирлянды из лампочек вдоль дорожек.

Создать ощущение уюта и наполнить сад мягким светом помогут гирлянды из лампочек. Вешайте их вдоль дорожек, на крыльце или на входе в беседку, чтобы осветить территорию в вечернее время суток.

11. Патио

Площадка для костра.

В современном понимании дача — это, то место, где можно отдохнуть от городской суеты, устроить дружескую вечеринку, пожарить шашлык и посидеть у костра. Поэтому особое внимание стоит уделить созданию красивой и удобной площадки для подобного отдыха. Лучшим отделочным материалом для летнего патио станет природный камень. В центре площадки следует разместить встроенный или мобильный мангал и конечно же позаботиться о сидячих местах для себя и друзей.

12. Садовый декор

Украшение сада из старого колеса.

Колесо велосипеда или сломанной телеги можно использовать для создания красивой садовой декорации. Нужно просто зафиксировать его рядом с молодым кустом плетистой розы или любого другого вьющегося растения.

13. Цветочный стеллаж

Стеллаж из жалюзийной двери.

Часть старой жалюзийной двери или старые решетчатые ставни прекрасно подойдут для вертикального крепления цветочных горшков. Такой оригинальный стеллаж станет оригинальным украшением летнего патио, крыльца или беседки.

14. Цветочный горшок

Горшок из бревна.

Большие и маленькие бревна можно превратить в оригинальные горшки для выращивания различных цветов. Такие горшки станут оригинальным украшением сада и придомовой территории, а процесс их создания не потребует особых усилий и материальных затрат.

15. Стол

Стол из подручных материалов.

Стол из ненужных автомобильных покрышек, покрашенных в яркие жизнерадостные цвета, и круглой столешницы, ваза из дырявого футбольного мяча — прекрасные примеры грамотного использования ненужных вещей, которые часто оседают в подсобных помещения наших загородных участков.

16. Табуреты

Табуретки из бревен.

За садовой мебелью совсем не обязательно отправляться в магазин, оставляя там внушительные суммы. Иногда стоит лишь оглянуться вокруг и присмотреться к природным материалам. Например, из массивных пней и бревен получаться замечательные табуреты, которые прекрасно впишутся в дизайн беседки или летнего патио.

17. Декоративный пруд

Декоративный пруд.

Потрясающий декоративный пруд, оборудованный в большом алюминиевом тазу, станет роскошным украшением загородного участка.

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