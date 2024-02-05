Как спасти хилую рассаду

Эту подкормку крайне важно внести, если рассада вытягивается или желтеет. Даже в качестве профилактики её рекомендуется добавлять несколько раз до высадки в огород.

Изменения вы увидите собственными глазами: ствол рассады укрепится, листья вмиг зазеленеют! Это проверенная народная подкормка для любой рассады.







Народная подкормка для любой рассады

Внесение подкормки

В 1 л отстоянной воды добавьте 1/3 ч. л. лимонной кислоты. Вода, которой обычно поливается рассада, стандартно имеет щелочной Ph. Таким образом, постепенно, с каждым поливом, грунт защелачивается. Растения уже не могут усваивать все необходимые питательные вещества, даже если они есть в земле. Поэтому небольшое количество лимонки позволит раскислить грунт и значительно увеличит способность молодых растений поглощать питание из него.Второй компонент подкормки — нашатырный спирт, или аммиак 10 %. Для рассады это палочка-выручалочка — азот в чистом виде! Именно в нём нуждаются слабенькие растения. На 1 л воды добавьте 1 неполную чайную ложку.Подкормка вносится путём опрыскивания как профилактика и под корень — как лечение и поддержка очень слабых растений. Внесение путём полива предполагает предварительный пролив растения простой водой, за 2-3 часа. Листва вмиг преобразится: станет сочной и изумрудной! Ствол растений также укрепится.1 ст. л. лимонной кислоты;2 ст. л. аммиака 10 %.Народную подкормку следует внести 2-3 раза с промежутком в 2-3 недели до высадки в теплицу/открытый грунт.После опрыскивания не ставьте рассаду под прямые солнечные лучи во избежание ожогов!Подкормка очень простая, тем не менее, действительно эффективная. Непременно поддержите свою рассаду, чтобы она выросла крепкой и коренастой!