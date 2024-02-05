Как спасти хилую рассаду

Эту подкормку крайне важно внести, если рассада вытягивается или желтеет. Даже в качестве профилактики её рекомендуется добавлять несколько раз до высадки в огород.
Изменения вы увидите собственными глазами: ствол рассады укрепится, листья вмиг зазеленеют! Это проверенная народная подкормка для любой рассады.
Народная подкормка для любой рассады
В 1 л отстоянной воды добавьте 1/3 ч. л. лимонной кислоты. Вода, которой обычно поливается рассада, стандартно имеет щелочной Ph. Таким образом, постепенно, с каждым поливом, грунт защелачивается. Растения уже не могут усваивать все необходимые питательные вещества, даже если они есть в земле. Поэтому небольшое количество лимонки позволит раскислить грунт и значительно увеличит способность молодых растений поглощать питание из него.
Второй компонент подкормки — нашатырный спирт, или аммиак 10 %. Для рассады это палочка-выручалочка — азот в чистом виде! Именно в нём нуждаются слабенькие растения. На 1 л воды добавьте 1 неполную чайную ложку.
Внесение подкормки
Подкормка вносится путём опрыскивания как профилактика и под корень — как лечение и поддержка очень слабых растений. Внесение путём полива предполагает предварительный пролив растения простой водой, за 2-3 часа. Листва вмиг преобразится: станет сочной и изумрудной! Ствол растений также укрепится.
Таким образом, на 10 л воды понадобится:
1 ст. л. лимонной кислоты;
2 ст. л. аммиака 10 %.
Народную подкормку следует внести 2-3 раза с промежутком в 2-3 недели до высадки в теплицу/открытый грунт.
Внимание!
После опрыскивания не ставьте рассаду под прямые солнечные лучи во избежание ожогов!
Подкормка очень простая, тем не менее, действительно эффективная. Непременно поддержите свою рассаду, чтобы она выросла крепкой и коренастой!
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