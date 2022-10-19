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Лучшие городские парки мира

Городской парк — излюбленное место жителей крупных городов, в парке люди отдыхают после тяжелого рабочего дня, проводят время с друзьями и на свиданиях, гуляют с детьми. Благоустроенный красивые парки неизменно будет гордостью любого города, он словно цветущий оазис посреди асфальтовых джунглей. Вот некоторые из самых больших, известных и красивых парков мира.

Лучшие городские парки мира

1. Феникс-парк, Дублин, Ирландия.

Лучшие городские парки мира

2. Стэнли-парк, Ванкувер, Канада.

Лучшие городские парки мира

3. Парк Ёёги, Токио, Япония.

Лучшие городские парки мира

4. Парк Вондела, Амстердам, Нидерланды.

Лучшие городские парки мира

5. Парк на острове Юргорден, Стокгольм, Швеция.

Лучшие городские парки мира

6. Люксембургский сад, Париж, Франция.

Лучшие городские парки мира

7. Парк Гуэль, Барселона, Испания.

Лучшие городские парки мира

8. Парк Ибирапуэра, Сан-Паулу, Бразилия.

Лучшие городские парки мира

9. Городской парк Вены, Австрия.

Лучшие городские парки мира

10. Национальный сад в Афинах, Греция.

Лучшие городские парки мира

11. Кингс Парк, Перт, Австралия.

Лучшие городские парки мира

12. Парк Мон Руаяль, Монреаль, Канада.

Лучшие городские парки мира

13. Сады Боболи, Флоренция, Италия.

Лучшие городские парки мира

14. Английский сад, Мюнхен, Германия.

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