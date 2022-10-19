Лучшие городские парки мира

Городской парк — излюбленное место жителей крупных городов, в парке люди отдыхают после тяжелого рабочего дня, проводят время с друзьями и на свиданиях, гуляют с детьми. Благоустроенный красивые парки неизменно будет гордостью любого города, он словно цветущий оазис посреди асфальтовых джунглей. Вот некоторые из самых больших, известных и красивых парков мира.







1. Феникс-парк, Дублин, Ирландия.







2. Стэнли-парк, Ванкувер, Канада.







3. Парк Ёёги, Токио, Япония.







4. Парк Вондела, Амстердам, Нидерланды.







5. Парк на острове Юргорден, Стокгольм, Швеция.







6. Люксембургский сад, Париж, Франция.







7. Парк Гуэль, Барселона, Испания.







8. Парк Ибирапуэра, Сан-Паулу, Бразилия.







9. Городской парк Вены, Австрия.







10. Национальный сад в Афинах, Греция.







11. Кингс Парк, Перт, Австралия.







12. Парк Мон Руаяль, Монреаль, Канада.







13. Сады Боболи, Флоренция, Италия.







14. Английский сад, Мюнхен, Германия.



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