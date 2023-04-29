Повседневная жизнь в Азии на нетривиальных художественных фотографиях японца Рёсукэ Косуге

В мире много красоты и она просто повсюду. В любой стране или городе, в любом ландшафте или человеке. Нужно уметь подмечать её даже в самых обыденных вещах. Талантливый японский фотограф, Рёсукэ Косуге (RK / Ryosuke Kosuge), умеет это делать как никто другой. Он любит путешествовать по Азии и снимать её природу, городскую жизнь, сельские пейзажи и людей. Работы Косуге отражают все неповторимые особенности азиатской культуры и традиций. Все его снимки — это редкой красоты жемчужины. Одни из самых чарующих из этой увлекательной сокровищницы изображений Азии, далее в обзоре.
Уникальные снимки Рёсуке Косуге
Рёсуке Косуге не только фотограф, он ещё и графический дизайнер и профессиональный диджей. Он объездил всю Азию. Коллекция красот Рёсуке сосредоточена на различных частях континента, таких как Япония, Тайвань, Китай и Вьетнам.
Чжанцзяцзе в Китае - это действительно впечатляюще.
Фотографии Косуге отличает особая атмосфера: в них ощущается нечто вневременное и мимолётное, в них можно увидеть чёткие отпечатки древних времен, наложенных на современность.
«Лестница в небеса».
RK безумно увлекает городская культура. Фотограф всегда в творческом поиске новых мест и идей для своих композиций. Пейзажи же часто включают сцены из обыденной жизни обычных простых людей.
Хунъядон в городе Чунцин, Китай.
Уникальные работы мастера пробуждают ностальгические чувства и отражают очень глубокий взгляд на мир. Здесь Рёсуке Косуге очень похож на своего коллегу и соотечественника Масао Ямамото. Совершенно иной стиль и техника, но смысловая наполненность и глубина те же.
Как древо жизни.
В изображениях RK часто можно заметить некий оттенок грусти и глубокую меланхолию. Они так присущи японской эстетике. Вполне возможно, что это своего рода иллюзия и таким образом японская культура влияет на людей и их творчество.
Человек против природы.
Как всё начиналось
Рёсуке Косуге начинал в своё время со съёмки своего родного города Токио. Фотографировал он тогда исключительно на iPhone. Его первые снимки от портретов до архитектуры, продемонстрировали сразу невероятный талант фотографа улавливать всю суть случайных интересных ситуаций. Изображения настолько чётко отражали пульс города и его жителей, что это не могло не поражать.
Вьетнам.
Красота и безмятежность во всём великолепии.
Сейчас Косуге работает с камерой Sony DSLR. Он использует её повсюду для всех своих проектов. Но независимо от камеры снимки фотографа всегда на высоте. Композиция, цвет, эмоции — всё говорит о том, что работает мастер.
Храм Бёдо-ин в Удзи, Япония, примерно в 30 км к югу от Киото.
Новый жанр
RK очень разносторонний фотограф. Он в совершенстве владеет искусством запечатлеть очарование городских зданий, пейзажей, видов, всего, что рядом. Также, что не менее, красоту людей, которые там живут. Его фотографии наполнены великолепием мельчайших деталей, где природа переплетается с городской культурой. На изображениях самые разные люди, которые суетятся или, наоборот, живут в спокойной гармонии с окружающим их миром.
Вьетнам. Продавец ловушек для рыбы и раков.
Так обыденно и так красиво.
Жанр фотографии, в которой работает RK, относительно новый и очень интересный. Рёсуке считается одним из влиятельных специалистов, которые помогли основать жанр «Dense». Он подчёркивает всю интенсивность и плотность азиатской городской жизни. Фотографии мастера кипят жизнью, наполнены множеством деталей и просто захватывающими повествованиями.
Наверное, самый лучший дом на дереве.
Две самые известных работы Рёсук Косуге - «Дедушка электрического города Акихабара» и « Dense коллекция моста Тайбэя».
Женщина плетёт клетки для птиц.
Симбиоз природы и цивилизации.
Японский фотограф использует профессиональную фотокамеру SONY α7R III, которая стоит более 2000 долларов США. У него есть огромное количество линз, но нет любимой. Рёсуке пользуется ими в зависимости от ситуации. Снимки горы Фуджи, например, были сделаны с помощью зум-объектива, который меняет перспективу и делает гору ещё больше. Фотограф любит снимать и архитектуру, и людей. Он говорит, что если бы ему пришлось выбирать только что-то одно, он бы определённо выбрал людей.
Неподражаемая красота игры света и тени.
Похоже на мечту.
Неугомонный любитель путешествий
Рёсук Косуге пылает истинной страстью к путешествиям. Он желает непременно объехать весь мир. Несмотря на то, что сегодняшний пост посвящён Азии, у фотографа достаточно много работ из Европы и США, а также других стран.
Тайский храм в абсолюте красоты и симметрии.
Глиняный туннель в Далате, Вьетнам.
RK всегда хочется сделать новые увлекательные фотографии в стране, в которой он никогда до этого не был. Поговорка «дело не в цели, а в путешествии» ему очень подходит, так как у него нет любимого места для фотографирования.
Цумаго (префектура Нагано) в долине Кисо на Накасендо.
Сушёные палочки благовоний.
Рёсуке Косуге нравится исследовать места, которые он снимает. Решения о том, чем именно он будет заниматься на месте, он обычно принимает совершенно спонтанно. Фотограф никогда ничего не планирует. Возможно именно поэтому его работы так наполнены жизнью и неподдельными эмоциями.
Город-сад.
Кошмар электрика.
Излюбленное время суток для съёмок у RK - между рассветом, закатом и ночью. Когда небо всё ещё голубое и зажигаются огни. Это придаёт изображениям особую яркость и насыщенность. Любимое время года у фотографа - это весна и лето. Снимки прекрасных сакур и других цветущих растений - тому подтверждение.
Рыбалка с бакланами.
Красота в бесконечности.
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