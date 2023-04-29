Повседневная жизнь в Азии на нетривиальных художественных фотографиях японца Рёсукэ Косуге

Уникальные снимки Рёсуке Косуге

Чжанцзяцзе в Китае - это действительно впечатляюще.

«Лестница в небеса».

Хунъядон в городе Чунцин, Китай.

Как древо жизни.

Человек против природы.

Как всё начиналось

Вьетнам.

Красота и безмятежность во всём великолепии.

Храм Бёдо-ин в Удзи, Япония, примерно в 30 км к югу от Киото.

Новый жанр

Вьетнам. Продавец ловушек для рыбы и раков.

Так обыденно и так красиво.

Наверное, самый лучший дом на дереве.

Женщина плетёт клетки для птиц.

Симбиоз природы и цивилизации.

Неподражаемая красота игры света и тени.

Похоже на мечту.

Неугомонный любитель путешествий

Тайский храм в абсолюте красоты и симметрии.

Глиняный туннель в Далате, Вьетнам.

Цумаго (префектура Нагано) в долине Кисо на Накасендо.

Сушёные палочки благовоний.

Город-сад.

Кошмар электрика.

Рыбалка с бакланами.

Красота в бесконечности.