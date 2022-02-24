Сенсационное открытие тайны смерти Мэрилин Монро

Настоящий фурор произвела новость о том, что Мэрилин Монро на самом деле убили спецагенты ЦРУ.







Об этом буквально на смертном одре поведал ошеломленным журналистам ветеран разведывательного бюро Норманд Ходжес, решивший перед смертью публично покаяться в совершенных грехах. Сейчас убийцу звезды допрашивают детективы ФБР, а мы решили рассказать в подробностях все детали этой шокирующей истории.







Киллер №1

Спецподготовка

Рабочие будни

Специалисты высшей пробы

За что ее убили

Убийство под прикрытием

Доказательства смерти