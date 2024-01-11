Умный подход к земледелию

Сделайте землю вновь рыхлой, лёгкой и питательной, используя разумный подход к земледелию! Без перекопок глина превратится в пух. На полное преображение вам понадобится примерно 1-2 сезона (два, если случай сложный).

Обязательно улучшите качество почвы, и тогда она подарит вам большие урожаи!







Мульча — лучше удобрения нет

Сидераты в помощь почве

Всякий раз, когда косите траву, не выбрасывайте её. Помимо того, что это ненужная трата времени и сил — так ещё и потеря ценного, природного удобрения! Сразу складывайте скошенную траву (горячую мульчу) на грядки.Помимо очевидной пользы — прогревание земли, удержание в ней влаги и постепенное питание — это, в первую очередь, прекрасная среда для размножения червей, которые и будут рыхлить землю. Дополнительно советуется прикапывать на 1 штык лопаты полу-перепревшую траву + поливать любым ЭМ-препаратом по инструкции (но не фитоспорином!). Тогда рыхление почвы пройдёт ещё быстрее и эффективнее.Дополнительной помощью в борьбе с разрыхлением почвы будут сидераты, в частности — горчица. Её нужно посеять после сборки урожая или в конце сезона (осенью). После того как сидераты немного подросли, землю следует перекопать и оставить до следующего сезона.Сверху также можно присыпать мульчей. Помните, что весной нужно активно проливать грядки со скошенной травой сверху, так как земля подсыхает, а червям нужна влага.Избавляйтесь от сорняков сразу же — причём вырывать нужно с корнем. Сверху непременно присыпайте мульчей. Если нет травы, стелите картон или сыпьте опилки. Помните: земля никогда не должна быть голой! От этого она становится как камень, и все черви уходят.