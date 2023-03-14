Фатальная инсомния: катастрофы, которые произошли из-за нехватки сна

Любой, кому приходилось идти на работу после бессонной ночи знает, что нет более изощренного испытания для невыспавшегося человека, чем попытки сосредоточиться на важном предмете. Налитые кровью глаза не могут замечать детали, взбудораженный стрессом мозг ищет самый простой путь или вовсе отказывается подчиняться приказам, а тело мечтает только о том, чтобы принять горизонтальное положение. Такая ситуация может быть даже немного комичной, особенно для офисных работников, но когда речь заходит об ответственных профессиях, тут не до шуток. Случаи, когда жизни людей становились платой за усталость — далеко не единичны. Мы нашли 10 катастроф недавнего прошлого, которые произошли по причине банальной усталости.
Крушение корабля Эксон Вальдез
Когда в 1989 году танкер Эксон Вальдез сел на мель у берегов Аляски, это вызвало второй по величине разлив нефти в истории. Все произошло из-за того, что перед отправкой в рейс руководство транспортной компании решило провести сокращение штата. Тем кто остался пришлось работать в 14-часовую смену. Один из помощников капитана заснул на рабочем месте и вовремя не сообщил о данных лоции. В результате, 11000000 галлонов нефти попало в открытый океан.
Чернобыль
Чернобыль стал самой страшной ядерной катастрофой в истории. Взрыв в реакторе электростанции стал причиной технических неполадок, но исследователи трагедии утверждают, что его можно было бы избежать, если бы персонал станции вовремя принял меры. Но именно в день катастрофы штатные инженеры работали по 13 часов и больше и попросту не обратили внимание на растущую температуру в реакторе.
Три-Майл-Айленд
Ядерная авария на Три-Майл-Айленд стала одной из самых разрушительных катастроф в Северной Америке. Активная зона реактора начала плавиться в 4 утра 28 марта 1979 года, после чего произошла утечка и взрыв. Исследование показало, что все дежурные спали в момент аварии и не могли принять соответствующих мер безопасности.
Катастрофа шаттла Challenger
Мир возбужденно наблюдал за тем, как шаттл Challenger стартовал с мыса Канаверал в январе 1986 года. Но уже через несколько секунд радость сменилась ужасом — шаттл взорвался в воздухе, не успев покинуть атмосферу Земли. Все семь членов экипажа погибли в результате взрыва. И хотя авария признана специалистами следствием технических недоработок, менеджеры запуска в тот день работали сверхурочно, так же как и техники на старте. Кто знает, будь они выспавшимися и внимательными, катастрофы можно было бы избежать.
Рейс American Airlines 1420
1 июня 1999 года рейс 1420 компании American Airlines выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Литл-Рок. В результате аварии 11 человек погибли и 105 получили ранения различной степени тяжести. Расследование комитета авиационной безопасности пришло к выводу, что авария произошла в результате «снижения производительности пилота, вызванной усталостью».
Крушение на Канадской национальной железной дороге
Два канадских грузовых поезда врезались друг в друга 15 ноября 2001 года, разлив 3000 литров дизельного топлива. Два члена экипажа на одном из грузовых поездов страдали от апноэ сна, которые вызвали хронический бессонницу. После расследования канадский Национальный совет по безопасности на транспорте ввел обязательную проверку машинистов и помощников на наличие расстройств сна.
Air France Flight 447
Все 228 человек на борту рейса Air France 447 погибли в результате крушения над Атлантическим океаном 31 мая 2009 года. Официальный отчет расследования катастрофы говорит о том, что пилот Марк Дюбуа спал всего час ночью накануне. В тот момент, когда самолет столкнулся с тропическим штормом, пилот спал.
Крушение поезда метро на станции Spuyten Duyvil
Машинист поезда метро уснул и не вовремя остановился на станции. В результате неконтролируемого набора скорости поезд сошел с рельсов. Погибло 4 человека и 61 получили ранения. Позже удалось выяснить, что машинист страдал ночным апноэ и бессоницей.
Крушение поезда в Сэлби
Крупнейшая железнодорожная катастрофа произошла в Великобритании 28 февраля 2001 года. Скоростной поезд сошел с рельсов возле городка Сэлби по причине того, что уснувший машинист не стал тормозить на склоне.
Сон за рулем
Статистика утверждает, что по причине сна за рулем ежегодно происходит около ста тысяч аварий, 20% из которых приводят к смертельным исходам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии