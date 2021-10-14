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Жил-был царь, у царя был трон: Царские троны в Оружейной палате


Жил-был царь, у царя был трон: Царские троны в Оружейной палате

«Жил-был сильно могучий царь»

В России до XVIII века этот важнейший атрибут власти называли Царским престолом, или Царским местом. С XVI века, подражая традициям Византии, царские места очень пышно украшали. Уникальное собрание царских тронов находится в Оружейной палате Московского Кремля, вот где можно полюбоваться на эту красоту!

Русские цари обычно имели в своем распоряжении не один, а несколько тронов – в Успенском соборе Кремля, где проходило венчание на царство и в палатах для приема гостей. Кроме того, имелись так называемые «переносные» троны, которые при необходимости выносили на время в людные места для придания большей важности проводимым мероприятиям. В дальнейшем царские особы стали устанавливать троны во всех своих дворцах.

«Костяной» белоснежный трон Ивана Грозного
 
Трон царя Иоанна IV Грозного. XVI в. Западная Европа, XVI век. Слоновая кость, резьба, литьё, золочение.

Трон царя Иоанна IV Грозного. XVI в. Западная Европа, XVI век. Слоновая кость, резьба, литьё, золочение.

 

Самый древний из сохранившихся до нашего времени тронов принадлежал Иоанну IV, прозванному в народе за свою жестокость Иваном Грозным. Он был сделан еще в XV веке - деревянный трон, облицованный белоснежными пластинами из слоновой и моржовой кости, на которых искусными греческими мастерами были вырезаны рельефные сюжетные композиции на исторические и мифологические темы.
Но, как оказалось, наши мастера тоже не лыком шиты. Когда пришлось реставрировать резьбу на этом троне, обратились к народным умельцам из Холмогор, и они прекрасно справились с этой работой.
Жил-был царь, у царя был трон: Царские троны в Оружейной палате


 

Мономахов трон
В 1547 году Иван IV впервые венчался на царство с новым для России титулом «царь». Происходило это в Успенском соборе Кремля, в котором для этой цели был установлен изготовленный новгородскими мастерами специальный трон. Украшали его двенадцать барельефов о походе князя Владимира в византийскую Фракию из "Сказаний о князьях Владимирских". В Византии Константин IX Мономах подарил князю Владимиру, приходяшемуся ему внуком, царские регалии. Так и стали называть этот трон – Мономахов.
Кремль. Интерьер Успенского собора. Моленное место Ивана Грозного «Мономахов трон» 1551 год

Кремль. Интерьер Успенского собора. Моленное место Ивана Грозного «Мономахов трон» 1551 год

 
Изображения на северной стороне Царского места

Изображения на северной стороне Царского места

 
Дверцы Царского места с текстом отрывков из «Сказания о князьях владимирских»

Дверцы Царского места с текстом отрывков из «Сказания о князьях владимирских»

 

В дальнейшем все цари венчались на царство в Успенском соборе. И когда в 1724 году кому-то пришла в голову идея разобрать этот трон и сделать из него новый к предстоящему венчанию на царство Екатерины I, супруги Петра, Петр не позволил это сделать:«Я сие место почитаю драгоценнее золотого за его древность, да и потому, что все державные предки российские Государи на нём стаивали».

Трон Бориса Годунова
Еще один прекрасный трон в восточном стиле в 1604 году подарил царствующему тогда Борису Годунову шах Персии Аббас I.
Трон персидского шаха Аббаса I Подарок царю Борису Годунову. Персия. Золото, драгоценные камни, канафарение, басма

Трон персидского шаха Аббаса I Подарок царю Борису Годунову. Персия. Золото, драгоценные камни, канафарение, басма

 

Троны династии Романовых


Жил-был царь, у царя был трон: Царские троны в Оружейной палате


 

Первые троны для царствующих особ династии Романовых, тоже выполненные в восточных традициях, были очень богато украшены.

Трон Михаила Федоровича

Первым из Романовых царствовал Михаил Федорович. Для него в начале XVII века был переделан один из тронов Ивана Грозного, выполненный в восточном стиле. Работали над троном русские мастера, и они немного поменяли его форму, сделав высокую спинку и подняв подлокотники, как у древнерусского кресла. Украшения трогать не стали, уж очень они были красивы.
Трон царя Михаила Романова. Мастерские Московского Кремля, до 1642 года. Золото, драгоценные камни, жемчуг, басма, канафарение

Трон царя Михаила Романова. Мастерские Московского Кремля, до 1642 года. Золото, драгоценные камни, жемчуг, басма, канафарение


Рябушкин А. Сидение царя Михаила Фёдоровича Романова с боярами

Рябушкин А. Сидение царя Михаила Фёдоровича Романова с боярами

 

Алмазный трон Алексея Михайловича
 
Алмазный трон царя Алексея Михайловича. Иран, 1659 год. Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, литьё, чеканка, резьба, басма, лак миниатюра

Алмазный трон царя Алексея Михайловича. Иран, 1659 год. Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, литьё, чеканка, резьба, басма, лак миниатюра

 

Этот один из самых роскошных тронов, хранящихся в Оружейной палате, в 1660 году подарили царю армянские купцы, подавшие прошение о беспошлинной торговле в России. Трон, сделанный из сандалового дерева, облицован золотыми и серебряными пластинами и украшен огромным количеством алмазов и других драгоценных камней, был великолепен и поистине бесценен. Просьба купцов, конечно же, была удовлетворена, кроме того, им выплатили приличную сумму денег за этот трон.

Двойной трон для двух братьев
Когда умер царь Алексей Михайлович, а случилось это в 1676 году, создалась такая ситуация, что венчать на царство пришлось сразу двух наследников, представителей двух родов – Милославских и Нарышкиных. Старший сын Алексея Михайловича, Федор, неожиданно умер, средний Иван был слаб и умом, и здоровьем. Младший же сын, десятилетний Петр (будущий Петр I), рос довольно смышленым. Тогда и было решено венчать на царство одновременно двух царевичей, Ивана и Петра.
Трон двойной царей Ивана и Петра Алексеевичей. Мастерские Московского Кремля, 1682-1684 годы. Серебро, литьё, чеканка, резьба, гравировка, золочение

Трон двойной царей Ивана и Петра Алексеевичей. Мастерские Московского Кремля, 1682-1684 годы. Серебро, литьё, чеканка, резьба, гравировка, золочение

 

Для них и был изготовлен этот огромный серебряный трон с двумя сиденьями. За спинкой трона находилось тайное место, в котором во время важных переговоров находились наставники юных монархов, чаще всего в этой роли выступала их старшая сестра Софья 25 лет, весьма образованная особа. Она-то и подсказывала Петру, как надо отвечать на вопросы иностранных послов. И те не раз были поражены ответами столь юного русского правителя.

Тронное кресло Елизаветы Петровны
 
Тронное кресло Елизаветы Петровны. Санкт-Петербург, 1740-1742 годы. Резьба, золочение, шитьё.

Тронное кресло Елизаветы Петровны. Санкт-Петербург, 1740-1742 годы. Резьба, золочение, шитьё.

 

Это тронное кресло, выполненное в 1742 году в стиле рококо, отличается красотой и элегантностью. И при этом оно не утратило величавой торжественности, присущей тронам. Его изогнутые ножки и подлокотники украшают изящные завитки резных цветочных и растительных орнаментов, присутствуют здесь и чудесные женские головки. На пластинах из серебра и золота, украшающих этот трон, во множестве присутствуют изображения грифонов и единорогов, львов и барсов, символизирующих силу и власть.
Спинка трона украшена личным вензелем Елизаветы в виде буквы "Е" и изображением государственного символа – герба. Выглядит кресло весьма изящно и при взгляде на него сразу становится понятно, что принадлежит оно женщине.

Трон Павла I
Представляет собой копию серебряного трона Анны Иоанновны, который сейчас хранится в Большом Тронном зале Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге.
Трон Павла I. Санкт-Петербург, 1799–1801 гг. Мастер Христиан Мейер. Береза, бархат, тесьма, нити (серебряные, золотные, шелковые).Резьба, шитье, аппликация

Трон Павла I. Санкт-Петербург, 1799–1801 гг. Мастер Христиан Мейер. Береза, бархат, тесьма, нити (серебряные, золотные, шелковые).Резьба, шитье, аппликация

 
Трон императрицы Анны Иоановны

Трон императрицы Анны Иоановны

 
Большой тронный зал в Зимнем Дворце

Большой тронный зал в Зимнем Дворце

 

По заказу Павла I придворный мастер-мебельщик Христиан Мейер изготовил шесть таких кресел, только сделаны они были не из серебра, а из дерева, а сверху позолочены. Сохранилось из них лишь три.

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Жил-был царь, у царя был трон: Царские троны в Оружейной палате

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Жил-был царь, у царя был трон: Царские троны в Оружейной палатеПодписаться на мой Instagram
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