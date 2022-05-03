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Лихие 1990-е: фотосет о жизни в государстве, которого не стало


Перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.

Перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.

 

1990-е – один из самых бурных периодов в истории современной России. Многие моменты того времени остались не только в памяти людей, но и на фотографиях, которые сегодня хранятся не только в семейных альбомах, но и в цифровых архивах. Из огромного количества оцифрованных фото мы выбрали самые «знаковые» для россиян – от «бульвара страсти» до чеченской передовой.

1. Танец на столе


Дочь Леонида Брежнева Галина танцует на столе во время одного из праздников у себя дома. СССР, начало 1990-х годов.

Дочь Леонида Брежнева Галина танцует на столе во время одного из праздников у себя дома. СССР, начало 1990-х годов.

 

2. В далеком селе


В отдаленном селе Глазово. СССР, Май, 1990 год.

В отдаленном селе Глазово. СССР, Май, 1990 год.

 

3. Перекресток в Подмосковье


Российский перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.

Российский перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.

 

4. Отдых на реке


Молодые люди, отдыхающие на реке. СССР, 1990 годы.

Молодые люди, отдыхающие на реке. СССР, 1990 годы.

 

5. Праздник в столице


Молодые люди отмечают 850-летие Москвы. Россия, 1997 год.

Молодые люди отмечают 850-летие Москвы. Россия, 1997 год.

 

6. Модель на съемках


Модель позирует на Страстном бульваре. Россия, 1991 год.

Модель позирует на Страстном бульваре. Россия, 1991 год.

 

7. Купола церкви


Вид на Верхоспасский собор в Московском Кремле. Россия, 1995 год.

Вид на Верхоспасский собор в Московском Кремле. Россия, 1995 год.

 

8. Работающий за станком заключенный


Работающий за станком заключенный в колонии во Владимире. СССР, 1990 год.

Работающий за станком заключенный в колонии во Владимире. СССР, 1990 год.

 

9. Хранитель курантов Кремля


Хранитель курантов Кремля, выглядывающий из Спасской башни.

Хранитель курантов Кремля, выглядывающий из Спасской башни.

 

10. Снегопад в Москве


Люди на улице во время снегопада. Россия, 1994 год.

Люди на улице во время снегопада. Россия, 1994 год.

 

11. Выступление синхронисток


Лучший дуэт пловчих-синхронисток. Россия, 1994 год.

Лучший дуэт пловчих-синхронисток. Россия, 1994 год.

 

12. Советские космонавты


Советские космонавты Петр Климук и Алексей Леонов. СССР, начало 1990-х годов.

Советские космонавты Петр Климук и Алексей Леонов. СССР, начало 1990-х годов.

 

13. Московский регулировщик


Московский регулировщик в плохую погоду. Россия, 1994 год.

Московский регулировщик в плохую погоду. Россия, 1994 год.

 

14. Нехватка продуктов


Пожилые женщины в Грозном во время Второй чеченской войны. Россия, 1999 год.

Пожилые женщины в Грозном во время Второй чеченской войны. Россия, 1999 год.

 

15. Артиллерийская подготовка


Артиллерийская подготовка российских войск. Россия, 1999 год.

Артиллерийская подготовка российских войск. Россия, 1999 год.

 

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Лихие 1990-е: фотосет о жизни в государстве, которого не стало

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Лихие 1990-е: фотосет о жизни в государстве, которого не сталоПодписаться на мой Instagram
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