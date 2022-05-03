Лихие 1990-е: фотосет о жизни в государстве, которого не стало

Перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.
1990-е – один из самых бурных периодов в истории современной России. Многие моменты того времени остались не только в памяти людей, но и на фотографиях, которые сегодня хранятся не только в семейных альбомах, но и в цифровых архивах. Из огромного количества оцифрованных фото мы выбрали самые «знаковые» для россиян – от «бульвара страсти» до чеченской передовой.
1. Танец на столе
Дочь Леонида Брежнева Галина танцует на столе во время одного из праздников у себя дома. СССР, начало 1990-х годов.
2. В далеком селе
В отдаленном селе Глазово. СССР, Май, 1990 год.
3. Перекресток в Подмосковье
Российский перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.
4. Отдых на реке
Молодые люди, отдыхающие на реке. СССР, 1990 годы.
5. Праздник в столице
Молодые люди отмечают 850-летие Москвы. Россия, 1997 год.
6. Модель на съемках
Модель позирует на Страстном бульваре. Россия, 1991 год.
7. Купола церкви
Вид на Верхоспасский собор в Московском Кремле. Россия, 1995 год.
8. Работающий за станком заключенный
Работающий за станком заключенный в колонии во Владимире. СССР, 1990 год.
9. Хранитель курантов Кремля
Хранитель курантов Кремля, выглядывающий из Спасской башни.
10. Снегопад в Москве
Люди на улице во время снегопада. Россия, 1994 год.
11. Выступление синхронисток
Лучший дуэт пловчих-синхронисток. Россия, 1994 год.
12. Советские космонавты
Советские космонавты Петр Климук и Алексей Леонов. СССР, начало 1990-х годов.
13. Московский регулировщик
Московский регулировщик в плохую погоду. Россия, 1994 год.
14. Нехватка продуктов
Пожилые женщины в Грозном во время Второй чеченской войны. Россия, 1999 год.
15. Артиллерийская подготовка
Артиллерийская подготовка российских войск. Россия, 1999 год.
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