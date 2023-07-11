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Художник перенёс персонажей известных картин в иную реальность


Художник перенёс персонажей известных картин в иную реальность

Что может быть общего у Харли Квинн и Девушки с жемчужной серёжкой, или же у Иисуса с полицией, у Моны Лизы с тёплым клетчатым шарфом, а у Фриды Кало с сигаретами и футболкой с изображением дракона? Правильно, ничего. Но в современном мире всё обстоит иначе, и у художника, которого пользователи Сети знают, как Хаяти (Hayati) возможно всё. Вдохновлённый окружающим миром и персонажами легендарных полотен, он создал эпическую серию цифровых коллажей, объединив в ней прошлое с настоящим, тем самым обыграв узнаваемые сюжеты на новый лад.

Девушка мечты. Автор: Hayati.

Девушка мечты. Автор: Hayati.


Законопослушный гражданин. Автор: Hayati.

Законопослушный гражданин. Автор: Hayati.

 
Я вам спою, я вам сыграю. Автор: Hayati.

Я вам спою, я вам сыграю. Автор: Hayati.


Зима пришла. Автор: Hayati.

Зима пришла. Автор: Hayati.

 
Звёздная ночь. Автор: Hayati.

Звёздная ночь. Автор: Hayati.


Художник перенёс персонажей известных картин в иную реальность

 
Наполеоновские планы. Автор: Hayati.

Наполеоновские планы. Автор: Hayati.

 
Крутой чувак. Автор: Hayati.

Крутой чувак. Автор: Hayati.

 
По курсу. Автор: Hayati.

По курсу. Автор: Hayati.

 
Доктор Хаус. Автор: Hayati.

Доктор Хаус. Автор: Hayati.

 
Возьми, не прогадаешь. Автор: Hayati.

Возьми, не прогадаешь. Автор: Hayati.

 
Селфи. Автор: Hayati.

Селфи. Автор: Hayati.

 
Делай как я. Автор: Hayati.

Делай как я. Автор: Hayati.


Всё ок. Автор: Hayati.

Всё ок. Автор: Hayati.

 
Инструктор. Автор: Hayati.

Инструктор. Автор: Hayati.

 
Родная, я уже близко. Автор: Hayati.

Родная, я уже близко. Автор: Hayati.

 
Поле боя. Автор: Hayati.

Поле боя. Автор: Hayati.

 
Как же всё надоело. Автор: Hayati.

Как же всё надоело. Автор: Hayati.

 
Современное поколение. Автор: Hayati.

Современное поколение. Автор: Hayati.

 
Телефончик! Автор: Hayati.

Телефончик! Автор: Hayati.

 
Покурим. Автор: Hayati.

Покурим. Автор: Hayati.

 
Не желаете? Автор: Hayati.

Не желаете? Автор: Hayati.

 
Нью-стайл. Автор: Hayati.

Нью-стайл. Автор: Hayati.

 

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Художник перенёс персонажей известных картин в иную реальность

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Художник перенёс персонажей известных картин в иную реальностьПодписаться на мой Instagram
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