Художник перенёс персонажей известных картин в иную реальность

Что может быть общего у Харли Квинн и Девушки с жемчужной серёжкой, или же у Иисуса с полицией, у Моны Лизы с тёплым клетчатым шарфом, а у Фриды Кало с сигаретами и футболкой с изображением дракона? Правильно, ничего. Но в современном мире всё обстоит иначе, и у художника, которого пользователи Сети знают, как Хаяти (Hayati) возможно всё. Вдохновлённый окружающим миром и персонажами легендарных полотен, он создал эпическую серию цифровых коллажей, объединив в ней прошлое с настоящим, тем самым обыграв узнаваемые сюжеты на новый лад.
Девушка мечты. Автор: Hayati.
Законопослушный гражданин. Автор: Hayati.
Я вам спою, я вам сыграю. Автор: Hayati.
Зима пришла. Автор: Hayati.
Звёздная ночь. Автор: Hayati.
Наполеоновские планы. Автор: Hayati.
Крутой чувак. Автор: Hayati.
По курсу. Автор: Hayati.
Доктор Хаус. Автор: Hayati.
Возьми, не прогадаешь. Автор: Hayati.
Селфи. Автор: Hayati.
Делай как я. Автор: Hayati.
Всё ок. Автор: Hayati.
Инструктор. Автор: Hayati.
Родная, я уже близко. Автор: Hayati.
Поле боя. Автор: Hayati.
Как же всё надоело. Автор: Hayati.
Современное поколение. Автор: Hayati.
Телефончик! Автор: Hayati.
Покурим. Автор: Hayati.
Не желаете? Автор: Hayati.
Нью-стайл. Автор: Hayati.
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