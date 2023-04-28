Яйца по-новому: 6 блюд, которые обрадуют домашних

Яйца – популярный продукт на столе, но зачастую хозяйки не хотят экспериментировать с их приготовлением, ограничиваясь яичницей, омлетом, яйцом вкрутую или всмятку. Между тем существует множество способов оригинальной подачи, которые заставят банальные блюда заиграть новыми гастрономическими оттенками. Предлагаем подборку несложных рецептов, которые разнообразят привычное меню и порадуют близких.
1. Яйца во фритюре с начинкой
Обжарка во фритюре придает закуске пикантный вкус. /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
Фаршированные яйца – закуска, которой сложно кого-то удивить. Но даже такое простое блюдо можно обыграть по-новому. Белки сваренных вкрутую и разрезанных пополам яиц поочередно обмакивают в муку, сырое яйцо, панировочные сухари, и обжаривают во фритюре до получения красиво золотящейся хрустящей корочки. Затем белок фаршируют какой-либо начинкой по своему вкусу. Например, можно смешать растертые желтки, майонез, горчицу, кетчуп или любой другой соус, приправить солью, перцем или другими специями по желанию. Начинку выкладывают на белок и посыпают мелко нарубленной зеленью.
Полезный совет: Чтобы фаршированное яйцо выглядело красиво, начинку следует выдавливать с помощью кондитерского шприца или мешка. Если подобного аксессуара на кухне нет, можно использовать полиэтиленовый пакет или свернуть корнетик из пергаментной бумаги.
2. Яичница в картофельной «лодочке»
Яичница в картофельной «лодочке» – просто и вкусно. /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
Сковородка, масло, два яйца – так яичницу готовят практически все хозяйки. Это скучно и быстро приедается. Оригинально оформить яичницу не сложно, а домашних порадует разнообразие. Для приготовления понадобится большая картофелина. Ее хорошо моют, разрезают пополам и запекают в духовке. Из каждой половинки аккуратно вынимают мякоть и смешивают ее с тертым сыром и сливочным маслом (по одной столовой ложке). В массу добавляют натертый зубчик чеснока, соль, перец, тимьян или другие приправы по вкусу и снова перемешивают. Половинки картофеля заполняют начинкой, сверху выкладывают сырок яйцо, ставят в духовку и запекают до готовности.
3. Яичная «паста»
«Паста» делается легко, а выглядит интересно. /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
Блюдо выглядит как макаронное изделие, а готовится очень просто. Два яйца взбалтывают и жарят как обычный омлет на сковороде, смазанной маслом и накрытой крышкой. Получившийся тонкий блинчик снимают на разделочную доску, аккуратно сворачивают рулетиком и нарезают на полоски шириной примерно полсантиметра. Получается что-то похожее на длинную лапшу. «Пасту» выкладывают на тарелку, добавляют что-либо по своему вкусу – соус, тертый сыр, зелень, и подают к столу.
4. Яичный рулет
Рецепт несложный, главное чтобы сковорода была хорошая. /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
Еще один вариант оригинальной и не сложной в готовке подачи – в виде рулета. Три яйца разбивают в миску, хорошо взбалтывают, добавляют нарезанные кубиками морковь (3 ст. л.) и сладкий перец (3 ст. л.), приправляют солью с перцем и перемешивают. На разогретую сковороду выливают часть смеси тонким слоем и жарят до готовности. Затем яичный блинчик прямо на сковороде сворачивают рулетиком, но не до конца. Рядом наливают следующую порцию яично-овощной массы так, чтобы она немного заходила на края блинчика. После того, как она прожарится, блинчик сворачивают дальше. Таким же образом готовят оставшуюся смесь. Сформированный рулет выкладывают его на тарелку и подают на стол с зеленью, сметаной или каким-то соусом по своему вкусу.
Рулет заворачивают прямо на сковороде, поджаривая лист за листом. /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
5. Яйцо «в шапочке»
Яйцо «в шапочке» смотрится забавно. /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
С приготовлением яйца «в шапочке» придется немного заморочиться, но оно того стоит. Необычная подача заинтригует домочадцев, а хороший завтрак даст заряд позитива на день. Для приготовления понадобятся небольшие мисочки или креманки. Тонкий ломтик ветчины нарезают неширокими полосками и выкладывают в емкость по кругу, кусочек за кусочком, заполняя ее полностью. В такой же по размеру мисочке варят яйцо на водяной бане и выкладывают его в креманку с ветчиной. Сверху помещают жареный с чесноком шпинат и накрывают ломтиком булочки, слегка обжаренным и смазанным сливочным маслом. Затем эту композицию переворачивают на тарелку, украшают соусом и посыпают зеленью.
В креманке выкладывают ветчинную «шапочку». /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
6. Яйцо в «шубе» из авокадо
Яйцо в авокадо станет интересным сюрпризом. /Фото: youtube.com/watch?v=vTI9fCAgNN4
Любителей авокадо и яиц наверняка порадует рецепт, объединяющий эти два компонента. Для начала подготавливают авокадо: моют, разрезают пополам, удаляют косточку, очищают от кожуры. Далее отваривают яйцо пашот: содержимое скорлупы аккуратно выливают в полиэтиленовый пакет или кулек из пищевой пленки и помещают в кипящую воду на четыре минуты. Готовое яйцо выкладывают в половинку авокадо (если не помещается, выемку расширяют с помощью ложки) и накрывают второй половинкой. Плод плотно оборачивают тонкими ломтиками бекона, чтобы не развалился на части, и обжаривают на сковороде, пока бекон не приобретет золотисто-коричневатый оттенок.
Познавательный факт от Novate.ru: Яйца – один из самых популярных продуктов питания. Они поистине универсальны: используются и как самостоятельное блюдо, и как компонент многих других кушаний: от салатов до выпечки. Так что неудивительно, что в честь яиц учредили праздник – Всемирный день яйца, который отмечается во вторую пятницу октября, а энтузиасты по всему миру проводят различные фестивали. Не осталась в стороне и Россия. С 2016 года каждый июль проводится Всероссийский молодежный фестиваль «Скорлупино». Он проходит в селе Пестрецы под Казанью, на берегу реки Меша. Программа праздника очень насыщенная и веселая. Помимо мастер-классов по приготовлению блюд и дегустации кушаний проводятся яичные гонки, сковородошные забеги, гастрономические баттлы и другие игры и конкурсы.
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