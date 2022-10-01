Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк для моряка — путеводная звезда и одновременно символ надежды на скорое возвращение домой. Тысячетонные громады сотнями лет выдерживают натиск ураганов и свирепых штормов, а их свет указывает кораблям путь вдоль береговой линии к безопасной стоянке.
На фото: Маяк в городе Порту, Португалия ©Veselin Malinov
Каждый маяк имеет уникальную историю. Самый древний из ныне действующих стоит на побережье Испании, возле современного города Ла-Корунья. Он был построен еще древними римлянами, около 100 года н. э. и называется Башня Геркулеса. Высота патриарха — 41 м.
Кроме настоящих маяков в старину существовали и ложные, сооруженные специально для того, чтобы заманивать суда на мель или на рифы, а затем грабить. С целью поживиться добычей с купеческих судов крестьяне многих европейских приморских деревень разводили костры на скалах или даже пускали плыть возле опасного берега труп лошади с прикрепленным сверху фонарем. Сбитые с толку мореходы часто, особенно в ненастную погоду, попадались на эти хитрости.
Сегодня большинство маяков компьютеризированы. Романтическая фигура смотрителя, что в ненастную ночь карабкается на башню у ревущего моря, почти ушла в прошлое. Да и сами маяки постепенно уступают место современным навигационным технологиям.
И все же маяки остаются уникальными архитектурными и инженерными объектами. В нашей подборке — самые эффектные.
Маяк на мысе Форментор, Майорка, Испания © Giovanni G
Маяк в городе Люсечиль, Швеция ©Henrik Aleborg
Маяк в городе Брест, Франция ©Stefan Cruysberghs
Маяк Ланге-Нелле, Остенде, Бельгия ©Piet Flour
Маяк Фарк-де-Пети-Мина, Брест, Франция ©Alexander Riek
Маяк Виктория-Бич, Калифорния, США ©Dave Gaylord
Маяк Хорнби, Австралия ©BkBook
Маяк в городке Сан-Эстебан-де-Правиа, Испания ©Saghani
Маяк в северном сиянии, Исландия ©Gunnar Gestur
Маяк Йакина на побережье штата Орегон, США ©haveseen
Замороженный маяк Св. Иосифа на северном пирсе, штат Мичиган, США ©Thomas Zakowski и маяк Маршалл-Поинт, Мэн, США ©Luboslav Tiles
Маяк в проливе Бигл, Аргентина / Чили ©Skel Shizuko
Старый маяк Ситуэйта, Массачусетс, США ©Francisco Marty
Маяк Молнес, Норвегия ©freeezzzz
Самый высокий маяк Ирландии Фастнет-Рок ©Fergal O’Callaghan
Маяк Святой Марии, остров Бэйт, Великобритания ©Steven Walden и маяк Хесета-Хед, США ©Borrowed Light Images
Маяк Керморван, Бретань, Франция ©Nicolas Rottiers
Чугунный маяк, Уайтфорд, Великобритания ©Matthew Jones
Маяк Дондра на мысе Дондра, Шри-Ланка, один из самых высоких в Юго-Восточной Азии ©kuzina
Маяк в городе Стердж-Бей, Висконсин, США ©Ratul Maiti
Маяк Уэст-Куодди-Хед ©Автор: PHB.cz (Richard Semik) и Башня Геркулеса, Ла-Корунья, Испания©Anibal Trejo
Маяк в Александрии ©Hans Wagemaker
Маяк острова Андрос, Греция ©Mary Kay
Маяк в Нью-Брайтоне, Англия ©DMC Photogallery
Маяк на озере Байкал, Россия ©Yakovlev Sergey
Маяк в провинции Шлезвиг-Гольштейн, Германия ©Holger Schmitt
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