Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк для моряка — путеводная звезда и одновременно символ надежды на скорое возвращение домой. Тысячетонные громады сотнями лет выдерживают натиск ураганов и свирепых штормов, а их свет указывает кораблям путь вдоль береговой линии к безопасной стоянке.







На фото: Маяк в городе Порту, Португалия ©Veselin Malinov



Каждый маяк имеет уникальную историю. Самый древний из ныне действующих стоит на побережье Испании, возле современного города Ла-Корунья. Он был построен еще древними римлянами, около 100 года н. э. и называется Башня Геркулеса. Высота патриарха — 41 м.



Кроме настоящих маяков в старину существовали и ложные, сооруженные специально для того, чтобы заманивать суда на мель или на рифы, а затем грабить. С целью поживиться добычей с купеческих судов крестьяне многих европейских приморских деревень разводили костры на скалах или даже пускали плыть возле опасного берега труп лошади с прикрепленным сверху фонарем. Сбитые с толку мореходы часто, особенно в ненастную погоду, попадались на эти хитрости.



Сегодня большинство маяков компьютеризированы. Романтическая фигура смотрителя, что в ненастную ночь карабкается на башню у ревущего моря, почти ушла в прошлое. Да и сами маяки постепенно уступают место современным навигационным технологиям.

И все же маяки остаются уникальными архитектурными и инженерными объектами. В нашей подборке — самые эффектные.Маяк на мысе Форментор, Майорка, Испания © Giovanni GМаяк в городе Люсечиль, Швеция ©Henrik AleborgМаяк в городе Брест, Франция ©Stefan CruysberghsМаяк Ланге-Нелле , Остенде, Бельгия ©Piet FlourМаяк Фарк-де-Пети-Мина, Брест, Франция ©Alexander RiekМаяк Виктория-Бич, Калифорния, США ©Dave GaylordМаяк Хорнби, Австралия ©BkBookМаяк в городке Сан- Эстебан -де-Правиа, Испания ©SaghaniМаяк в северном сиянии, Исландия ©Gunnar GesturМаяк Йакина на побережье штата Орегон, США ©haveseenЗамороженный маяк Св. Иосифа на северном пирсе, штат Мичиган, США ©Thomas Zakowski и маяк Маршалл-Поинт, Мэн, США ©Luboslav Tiles Маяк в проливе Бигл, Аргентина / Чили ©Skel ShizukoСтарый маяк Ситуэйта, Массачусетс, США ©Francisco MartyМаяк Молнес, Норвегия ©freeezzzzСамый высокий маяк Ирландии Фастнет-Рок ©Fergal O’CallaghanМаяк Святой Марии, остров Бэйт, Великобритания ©Steven Walden и маяк Хесета-Хед, США ©Borrowed Light ImagesМаяк Керморван, Бретань, Франция ©Nicolas RottiersЧугунный маяк, Уайтфорд, Великобритания ©Matthew JonesМаяк Дондра на мысе Дондра, Шри-Ланка, один из самых высоких в Юго-Восточной Азии ©kuzinaМаяк в городе Стердж-Бей, Висконсин, США ©Ratul MaitiМаяк Уэст-Куодди-Хед ©Автор: PHB.cz (Richard Semik) и Башня Геркулеса, Ла-Корунья, Испания©Anibal TrejoМаяк в Александрии ©Hans WagemakerМаяк острова Андрос, Греция ©Mary KayМаяк в Нью-Брайтоне, Англия ©DMC PhotogalleryМаяк на озере Байкал, Россия ©Yakovlev SergeyМаяк в провинции Шлезвиг-Гольштейн, Германия ©Holger SchmittЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)