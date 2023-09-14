8 видов оружия, которые на горе всем могут появиться в будущем

Какие виды оружия могут появиться в обозримом будущем?/ Фото: disgustingmen.com
Оружие массового поражения может вмиг уничтожить целые города с многомиллионным населением, а также выжечь все на своим пути. На сегодняшний день к этой категории относятся атомные бомбы, а также химическое и биологическое оружие, однако все эти виды строго запрещены различными конвенциями. Тем не менее, со временем ядерные боеголовки утратят свою популярность и станут менее востребованными на фоне более революционных и ужасающих видов вооружения. Ниже будут перечислены главные кандидаты, которые заменят ядерные бомбы.
1. Генетическое оружие
Генетическое оружие может быть направлено на гаплогруппы различных народов/ Фото: blog.wikium.ru
Ключевым минусом биологических средств поражения живой силы является отсутствие избирательности. То есть, такое оружие не различает, где находится противник, а где свои. Бактерии не обращают внимания на форму и экипировку солдат, их географическое положение и прочие факторы. Им главное – увидеть перед собой живую цель в виде человеческого организма и моментально поразить ее.
В связи с этим есть все предпосылки, что в ближайшем будущем мир увидит еще более опасное оружие, которое будет руководствоваться генетическими отличиями при выборе мишени. Все потому, что у разных этносов есть собственные гаплогруппы – то есть, схожие гены от своих предков. Так, аборигены Австралии имею гаплогруппу S. В науке известно о 20 гаплогруппах по базовой классификации.
С помощью генетического оружия можно ликвидировать организмы с конкретной гаплогруппой. Для примера, подобные разработки смогут делать представителей определенного этноса стерильными либо вызывать стремительное распространение заболеваний. После появления генетического оружия опасность биологического будет резко снижена.
2. Антиматерия
Взрыв антиматерии выделяет огромное количество разрушительной энергии/ Фото: space.com
Понятие антиматерия ассоциируется с сюжетом фантастического фильма, однако это вполне реальная вещь, являющая собой зеркальное отражение частиц с противоположным зарядом. Согласно законам физики, эти частицы априори не могут взаимодействовать друг с другом, поэтому при малейшем столкновении происходит их уничтожение с появлением колоссального количества энергии.
Например, исследователи определили, что при взрыве 1 кг антиматерии произойдет выделение в 10 млрд раз большей энергии, чем это бы произошло при детонации тротила. Также это в 1 тыс. раз больше, чем при делении ядерного заряда. И если в случае с ядерным оружием для истребления человечества нужно было бы несколько десятков тысяч боеголовок, то при использовании антивещества хватит нескольких ведер объемом 5 литров.
3. Бессмертный синтетический организм
Вечно живущие синтетические организмы могут стать идеальным оружием будущего/ Фото: focus.ua
Ученые из отдела перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA) собрались реализовать амбициозный проект под названием Biodesign. Используя высокотехнологичные методы инженерии с химическими и биологическими разработками, они планируют создать синтетические организмы, которые будут жить вечно.
Речь идет об искусственных существах с генетическим кодом на бессмертие, способных стать беспощадным оружием в будущем. Отключить такой организм будет возможно только ручным способом.
О других функциях проекта пока неизвестно, но уже есть подтверждения, что на его разработку выделяются миллионы долларов от Пентагона. Таким образом, можно ожидать, что американцы планируют заменить этими существами живую силу на поле боя.
4. Микроволновое воздействие
Микроволны смогут массово выводить вражескую электронику из строя/ Фото: gamma-sci.com
Если речь идет о микроволновом оружии, то, скорее всего, имеются в виду средства массового поражения электроники. Естественно, сохраняется риск появления столь мощного и эффективного микроволнового излучения, которое сможет буквально нагревать внутренности живых организмов, словно в микроволновке, но для достижения такого эффекта потребуется колоссальное количество энергии.
Что касается техники, то здесь все по-другому. Уже сегодня СВЧ-излучение позволяет сбивать вражеские дроны. И подобному ПВО необходимо не больше 1 тысячной доли секунды, чтобы вывести из строя все электронные компоненты в дроне, что позволяет сбивать беспилотники, передвигающиеся плотным строем.
В будущем такие средства поражения дронов могут использоваться и для более масштабных операций, как, например, полное уничтожение техники в пределах населенного пункта. И хоть это не позволит полностью выиграть войну, но откинуть противника на лет 100 назад – вполне реально.
5. Психотронное оружие
Психотронное оружие будет подавлять моральный дух неприятеля/ Фото: lifehacker.ru
Если в недалеком прошлом для победы в войне и капитуляции врага нужно было полностью уничтожить его армию или захватить территории, после чего проигравшая сторона вынуждена была долго восстанавливаться, сейчас могут использоваться совершенно другие методы.
В ходе изучения опыта боевых действий стратеги пришли к выводу, что психологическое подавление противника играет более важную роль, чем его физическое уничтожение. Ведь в истории есть десятки фактов, когда многотысячные войска были вынуждены бежать с поля боя из-за деморализации. Например, в сражении армий Карфагена и Рима соотношение сторон было 31 тыс. к 45 тыс. Однако уникальная стратегия Карфагена и падающий боевой дух римлян привели к тому, что последние были обращены в бегство.
Узнав об этом, воюющие страны всерьез задумались о разработке психотронного оружия, которое представляло огромную угрозу для региона, куда его направляли. Безусловно, здесь не идет речь о превращении людей в зомби или получении доступа к их сознанию, а скорее о подавлении морального духа. В случае деморализации армии она неизбежно проиграет, даже если будет использовать высокотехнологичную бронетехнику и современное вооружение.
В роли психотронного оружия может использоваться продолжительное воздействие на противоположную сторону ультразвуком, что станет причиной деорганизации. Отдельные виды будущего оружия вообще будут сводить человечество с ума, превращая их в аналог зомби.
6. Геофизическое оружие
Последствием применения геофизического оружия может быть землетрясение/ Фото: ready.gov
В современной науке уже есть не один способ вмешательства в погоду, хоть и в ограниченных масштабах – например, для разгона облаков или создания дождевых туч путем распыления специальных реагентов.
Если же речь идет о теориях заговора, то самым известным средством влияния на погоду является система HAARP на Аляске, способная вызвать бурю в любом уголке земного шара. Конечно же, речь идет об истории из рода фантастики, так как достичь таких результатов человечеству удастся нескоро.
Тем не менее, не так давно китайские исследователи достигли определенных успехов в такой сфере, сообщив, что им удалось взять под контроль погоду в одном регионе. Но спустя несколько десятилетий то, что сейчас кажется фантастическим, может превратиться в обыденность.
Сложно даже представить, с каким ресурсом в руках окажутся лидеры стран и их вооруженные силы, научившиеся обуздывать силы природы. При желании владельцы геофизического оружия смогут в считанные минуты вызвать наводнения и обрывы дамб либо спровоцируют засуху, чтобы враги умирали от голода. Также вполне вероятно, что люди научатся управлять молниями, после чего 100 млн вольт запросто могут отправиться в отдельные регионы.
Что касается природных катаклизмов, то они могут исходить как с неба, так и из-под земли. Сейсмоактивное оружие находится на стадии разработки и испытаний, и если ученым удастся его сконструировать, последствия от первых практических опытов применения могут оказаться фатальными и даже более мощными, чем удар ядерной боеголовкой.
Целые регионы могут быть полностью разрушены из-за сейсмической активности, причем без заражения радиоактивными веществами, как это происходило бы в случае с атомными бомбами.
7. Кибероружие
Кибероружие выводит из строя технологическую инфраструктуру/ Фото: holmsecurity.com
Начало 21 века ознаменовало собой информационную революцию. Как оказалось, информация является таким же мощным оружием поражения, как и другие виды. И сейчас уже сложно сказать, что сильнее – автоматы, авиация и артиллерия, или ценная информация. Дело в том, что современный человек сильно зависит от технологического прогресса, поэтому он уязвим уже не только к различным видам вооружения, но и к информационным атакам.
На сегодняшний день в разных государствах уже функционируют кибервойска, которые выполняют далеко не примитивные задачи в виде тролинга противоположной стороны, а занимаются дезинформацией с последующим взломом инфраструктуры и выведением ее из строя.
После попадания в руки преступников такое оружие может стать причиной колоссальных разрушений и многотысячных жертв. Ведь под угрозой выхода из строя окажутся ГЭС и АЭС, которые будут подвергнуты внушительным нагрузкам. Это можен нанести непоправимый ущерб экономике.
8. Магнитное гидродинамическое взрывное устройство (МАНЕМ)
Такое оружие будет способно пробивать броню любой толщины/ Фото: callofduty.fandom.com
Это еще один безумный проект от DARPA, который подразумевает разработку оружия, способного поразить любую броню противника, даже если он находится в БТР или мощном танке. Это обусловлено использованием жидкого металла.
На первый взгляд подобная идея выглядит фантастичной, но инженеры из DARPA утверждают, что боеголовка их проекта получит более высокую точность и управляемость, поэтому станет намного эффективнее, чем предшественники. Само оружие будет выпускаться в виде реактивного снаряда, способного стрелять в пространство струей жидкого металла, который под воздействием магнитного поля будет лететь с невероятной скоростью – до нескольких сотен километров в секунду.
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