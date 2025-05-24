4 древних сооружения, которые выдолбили в скале, а получились архитектурные шедевры

Люди всегда искали самое подходящее место, чтобы поселиться, даже если окружающий климат к этому не сильно располагал. И порой на создание нужных им сооружений они тратили много сил и времени, но у них получались настоящие архитектурные шедевры. И их не останавливали даже такие крепкие преграды, как скалистые горы - в них тоже буквально вырезали великолепные по красоте сооружения.
1. Петра (Иордания)
Архитектура в скале на просторах Иордании. /Фото: nemotourssharm.com
Вряд ли можно найти более известный древний город, вырезанный в скале, чем Петра. Причём на это намекает даже его название - на греческом языке это слово буквально означает «камень». Главным его объектом, сохранившимся до наших дней, является храм Эль-Хазне, который высекли в скале. Его размеры и масштаб проделанной около двух тысяч лет назад работы действительно поражают.
2. Лалибэла (Эфиопия)
В Эфиопии храмы целиком вырезались в скалах. /Фото: uatraveller.com
Ещё один древний город, где вырезали в камне несколько сакральных сооружений, это Лалибэла. Всего там можно найти целых 13 христианских храмов, однако не только сами здания привлекают интерес. При том, что город расположен буквально в сердце горного хребта, в таких сложных условиях древние архитекторы построили ещё и сложную, но эффективную систему водоснабжения.
3. Каппадокия (Турция)
Подземный город, выдолбленный в скале, где находили просветление античные монахи. /Фото: vokrugsveta.ua
По популярности скальных городов среди туристов с Петрой может побороться разве что Каппадокия. Она появилась около двух тысяч лет назад и была отражением логичной в то время практики вырезания жилищ в скалах, так как это было лучшим местом в жарком солнечном климате. К тому же, проживание в пещерных помещениях было абсолютной нормой для ранних христиан, которые предпочитали аскезу для достижения духовного просветления.
4. Абу-Симбел (Египет)
Скальная жемчужина древнеегипетской цивилизации. /Фото: billionnews.ru
Среди архитектурных жемчужин Древнего Египта есть и такая, которую выдолбили в горной породе. Причём мало кому известно, но термин Абу-Симбел обозначает как раз скалу, ставшую объектом для создания двух храмов. Построили эти величественные храмы по приказу знаменитого фараона Рамсеса II. И хотя известны они больше по огромным статуям у входа, интерьер также поражает росписями и надписями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии