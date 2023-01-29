О чем думают люди, когда смотрят кино

Бывает, смотришь фильм: вокруг рушится мир, вовсю идет схватка добра со злом, а ты можешь думать только о том, что кому-то же придется убирать весь этот бардак.



Мы уверены: нас таких много. На просторах интернета мы собрали 15 подобных рассуждений, которые наверняка знакомы и вам.







«Когда в фильмах показывают драки, я думаю о том, как мне жаль сломанные вещи, о беспорядке в комнате и о том, кто это все будет убирать».



«Когда в кино начинается погоня, мне страшно, что дома хозяев остались без присмотра».



«Когда в фильме угоняют тачку, я думаю: „Блин, а вдруг он спешил! На работе от босса достанется, а потом еще в полицию таскаться, в страховую“».



«В боевиках, когда герой крушит десятки злодеев, я думаю о том, что у них были мамы, семьи. Их растили. О них заботились».







«А как они целуются после сна? Они же зубы не чистили!»



«В фильмах о супергероях думаю об ущербе городу и невинных жертвах».



«Всегда задумывался, откуда у студентов в молодежных фильмах столько денег на такое количество выпивки».



«Все время думаю, когда в порыве страсти героиня разрывает рубашку партнера или он разрывает ей платье: «Эй, может, им за эту одежду месяц пахать надо!»







«Всегда переживаю за уличных торговцев фруктами, когда во время погони убегающий герой начинает бросать на ходу в противника фрукты и переворачивать лотки! Я прям негодую! Какого хрена!»



«Мне жалко тех случайных жертв, у которых отбирают машину. Вдруг они всю жизнь за нее кредит выплачивали».



«Во „Властелине колец“ переживал за уставших лошадей».



«Когда в фильме постельные сцены, всегда сочувствую актерам — под светом ламп, на глазах у оператора, обнаженные, еще надо изображать страсть и возбуждение, а сами, наверно, думают: «Когда же это кончится?!»



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