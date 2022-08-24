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Звёзды диско 70-х – 80-х

70-80-е годы XX века. Эпоха диско. Boney M, Arabesque, Ottawan, C.C.Catch, Joy, ABBA, Modern Talking, Secret Service. Для тех, кто в теме, это не просто набор латинских букв. Эти группы слушали на кассетах, бобинах, на виниле. А главное их музыка звучала на танцплощадках и дискотеках. Ну что, давайте вспомним наиболее яркие звёзды диско тех лет, а заодно как выглядели конверты от пластинок, которые мы крутили на своих вертушках.

Звёзды диско 70-х - 80-х

Самая популярная группа тех лет – наверное ABBA

Звёзды диско 70-х - 80-х

Звёзды диско 70-х - 80-х

Звёзды диско 70-х - 80-х

Сравниться с ними могли, наверное, только Boney M

Звёзды диско 70-х - 80-х

Звёзды диско 70-х - 80-х

Да ещё чуть позднее Modern Talking, которые звучали во второй половине 80-х наверное из каждого утюга

Звёзды диско 70-х - 80-х

Звёзды диско 70-х - 80-х

Ещё до того, как мы узнали кто такая Сандра, мы слушали Arabesque

Звёзды диско 70-х - 80-х

Ну а позже конечно же и саму Сандру

Звёзды диско 70-х - 80-х

Звёзды диско 70-х - 80-х

Нельзя не вспомнить и трёх братьев Bee Gees

Звёзды диско 70-х - 80-х

А были ещё замечательные голландцы Stars on 45 и французы Ottawan

Звёзды диско 70-х - 80-х

Secret Service из Швеции и Eruption из Великобритании

Звёзды диско 70-х - 80-х

Глория Гейнор и Далида

Звёзды диско 70-х - 80-х

И конечно же итальянцы

Звёзды диско 70-х - 80-х

Adriano Celentano

Звёзды диско 70-х - 80-х

Toto Cutugno

Звёзды диско 70-х - 80-х
Ну и были ещё очень популярные, но не издававшиеся в СССР на виниле Opus

Звёзды диско 70-х - 80-х
Joy

Звёзды диско 70-х - 80-х
The Shocking blue

Звёзды диско 70-х - 80-х
C.C.Catch

Звёзды диско 70-х - 80-х
Dschinghis Khan

Звёзды диско 70-х - 80-х
А ещё были Сабрина и Саманта Фокс. Как они пели слышали не многие, но зато их постеры украшали чуть ли не каждый гараж или кабину дальнобойщика

Звёзды диско 70-х - 80-х
Вспомнил я конечно не всех. Дополняйте в комментах воспоминания об эпохе диско!

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