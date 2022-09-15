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«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах
Даже невзирая на то, что за последние несколько десятилетий психиатрия значительно шагнула вперед и научилась довольно успешно справляться с самыми разными душевными недугами, а такие жуткие методы лечения, как электрошок и лоботомия, давно стали чем-то вроде достояния варварского прошлого, есть все-таки в психбольницах что-то такое, от чего по коже невольно пробегают мурашки. Согласитесь, белая палата с мягкими стенами – это, пожалуй, самое последнее место, в котором захотело бы оказаться подавляющее большинство из нас.

«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах
И уж кому-кому, как не людям, которые каждый день вынуждены приходить на работу в «дурку», не знать ответа на вопрос о том, что же все-таки такое безумие. Итак, сегодня мы решили собрать для наших читателей небольшую подборку историй от работников психбольниц, которые рассказывают о своих самых жутких, пугающих и совершенно безумных пациентах.

Одержимая?


«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«У нас в отделении лежала одна молодая девушка, пусть будет Джейн, которая страдала сразу от нескольких довольно тяжелых расстройств. В самую первую ночь в нашей больнице санитар во время ночного обхода обнаружил Джейн в луже крови. Она умудрилась своими же собственными ногтями содрать нехилые полоски кожи с лица и практически полностью освежевать свою ногу. После этого мы приняли меры, и она находилась под постоянным надзором. У нее была одна странная фишка, каждый вечер перед сном она обходила свою палату и по нескольку раз крестила каждый угол».

«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах
«Однажды ночью Джейн разбушевалась настолько, что нам даже пришлось вызывать охрану. Когда ее, наконец, скрутили, я отправился к ней в палату, чтобы поговорить, и спросил: «Джейн, милая, почему ты напала на санитаров, тебя сегодня что-то расстроило?». Она рассмеялась, посмотрела мне прямо в глаза и ответила: «С чего ты взял, что ты разговариваешь с Джейн, ты, кусок мяса?». Брр, до сих пор жуть берет».

«Давай ты будешь моей мамой!»


«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«Я работала в психиатрической лечебнице фармацевтом. У нас тогда лежал один парень, которому я выдавала лекарства. Я не знала, кто он, и как он сюда попал, но он всегда был очень приятным и милым. Он выбегал в коридор, чтобы со мной поздороваться, называл меня «миссис Джонс» или «мэм», всегда мило улыбался и старался завести разговор. Мы с ним успели подружиться, и иногда я даже втихаря приносила ему шоколадки и разные мелочи из магазинчика в фойе».

«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах
«Один раз медсестры заметили, как я болтаю с ним в коридоре, и когда я уходила, одна из них взяла меня за локоть, отвела в сторонку и спросила: «Ты что, совсем рехнулась? Тебя в соседнюю палату заселить?». Я поначалу не оценила столь бурной реакции, но девчонки быстро вспомнили, что я новенькая и не знаю всех местных нюансов. Они рассказали мне, что тот парень, с которым я так мило общаюсь, лежит здесь уже больше 15 лет».
«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах
«Когда он был в первом классе, он влюбился в свою молоденькую учительницу по рисованию, и хотя у него была вполне благополучная семья, он регулярно просил ее, чтобы она взяла его к себе и стала его мамой. В конечном итоге шестилетний пацан зарезал свою мать во сне только для того, чтобы его учительница могла, наконец, его усыновить. В общем, всем работницам-девушкам категорически запрещено общаться с ним и устанавливать близкие отношения».

«Она любила фотографии»


«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«Моя сестра – главврач в психиатрической больнице. Недавно к ним привезли девушку, которая разрезала себе руки, ноги и живот и засунула внутрь ран больше двадцати фотографий своей семьи».

Биологическая угроза


«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«У нас в психушке лежал один мужик. Помимо шизофрении у него был ВИЧ. Голоса в голове говорили ему, что все мы, санитары, хотим его убить, изнасиловать или сделать с ним еще что-нибудь похуже, поэтому каждый раз, когда мы заходили в палату, он прокусывал себе губу и плевал в нас зараженной кровью. Начальство запретило приближаться к нему без маски и защитного костюма».

Повелитель мух


«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«Мой отец психиатр. Он вспоминал, что у него когда-то был пациент, который во время приема долго и подробно рассказывал о том, как он занимается сексом с мухами».

Больше крови


«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах

«Самой жуткой пациенткой, которая мне больше всех запомнилась, была одна девушка лет 27, которая считала себя вампиром. Сам по себе такой бред встречается довольно часто, но ее упрятали к нам после того, как она убила двоих своих детей, чтобы выпить их кровь, а уже в больнице она успела перегрызть горло одному неосторожному санитару».

«Папочка, я готова»


«А ты знаешь, что такое безумие?». Работники психбольниц рассказывают о своих самых жутких пациентах
«Социальные службы передали нам одну девочку. Ей недавно исполнилось 14 лет, и больше половины всей жизни ее регулярно насиловал отец. Нам нужно было переодеть ее в больничную сорочку, но она не реагировала ни на меня, ни на других санитарок, все время молчала и смотрела в одну точку. Тогда я попыталась сама снять с нее одежду, и тут она молча посмотрела на меня, очень медленно разделась сама, встала на четвереньки, обернулась и сказала: «Начинай, папочка, я готова!». Это была самая жуткая сцена, которую я когда-либо видела».


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