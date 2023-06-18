Дома на деревьях

В Швеции есть необычный отель, который называется «Отель на дереве» (анг. Treehotel). Он состоит из семи номеров, спроектированных разными архитекторами. И все они находятся на деревьях.
Птичье гнездо
1. Снаружи дом напоминает большое птичье гнездо, который кто-то соорудил на дереве.
2. Единственно, что выдает эту конструкцию за «человеческую» — выдвижная лестница.
3. У дома есть небольшие окна, больше похожие на иллюминаторы, но снаружи их не видно.
4. Стоит такой дом на двоих 4900 шведских крон, или 33 400 рублей. С завтраком.
7-я комната
5. Этот дом посерьезнее и подороже.
6. Площадь дома — 75 кв.м, рассчитан на 5 гостей.
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9. Расположена «7-я комната» на высоте 10 метров над землей.
10. Стоимость аренды — 102 000 рублей.
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Стеклянный куб
12. Этот дом сделан в форме парящего стеклянного куба со стороной 4 метра.
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14. На фоне неба его не сразу и заметишь.
15. Внутри вот так:
16. Стоит такой «зеркальный куб» так же, как и «гнездо» — 4900 шведских крон, или 33 400 рублей.
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Синий конус
18. Который красный, на самом деле.
19. Внутри.
20. Цена такая же — 33 400 рублей.
Хижина
21. Так по мнению создателей отеля Treehotel выглядит хижина в лесу.
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22. Этот дом расположен над склоном и с него открывается панорамный вид на лес и реку. Архитекторы решили сделать дом похожим на капсулу, поэтому сгладили все углы и установили большие окна.
23. Внутри.
24. Цена номера прежняя — 33 400 рублей.
НЛО
25. Внешне этот дом отеля Treehotel похож на неудачно приземлившеюся и застрявшую среди деревьев летающую тарелку. Войти в него можно через люк в нижней части по откидной лестнице.
26. Внутри — космические простынь и наволочки.
27. Почувствовать себя инопланетянином можно всё так же за 33 400 рублей в сутки.
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