Дома на деревьях

В Швеции есть необычный отель, который называется «Отель на дереве» (анг. Treehotel). Он состоит из семи номеров, спроектированных разными архитекторами. И все они находятся на деревьях.









Птичье гнездо

7-я комната

Стеклянный куб

Синий конус

Хижина

НЛО