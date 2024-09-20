10 незаслуженно окрещённых вредными продуктов, которые и пользу принесут, и даже похудеть помогут

1. Сало

Не спешите записывать сало во враги. / Фото: attuale.ru

2. Хлеб

Цельнозерновой хлеб. / Фото: m.123ru.net

3. Топовые по содержанию сахара картофель, свёкла и морковь

Не всё так однозначно! / Фото: iznat.com

4. Конфеты

Ура, можно! / Фото: m.123ru.net

5. Пирожные

Раз в неделю - ЗОЖно! / Фото: o-tendencii.com

6. Пельмени и вареники

Вареники из цельнозерновой муки. / Фото: soloveymilk.ru

7. Яйца

Разберёмся насчет яиц... / Фото: 1beauty-life.ru

8. Сливочное масло

Не спешите исключать из рациона сливочное масло. / Фото: volkovysk.by

9. Консервированные помидоры

А вот они - полезны! / Фото: cookpad.com

10. Квашеная купуста

Полезное блюдо. / Фото: vseason.ru