Кто охотился на предков человека

Венцом творения человек стал не сразу. Было время, когда он был всего лишь звеном в пищевой цепочке. Об этом говорят многочисленные останки — прежде всего австралопитеков, различные виды которых жили в Африке от 4,2 до 1,9 млн лет назад.









Орлы

Цветочный тигр

По Африке ходила большая крокодила

Царь природы