Волк и собака: в чем заключаются принципиальные отличия двух похожих животных

Одна из наиболее популярных версий одомашнивания собаки сводится к тому, что первоначально это были прибившиеся к стоянкам людей флегматичные (спокойные и покорные) волки, которые кормились остатками после трапез древних охотников. Так ли это на самом деле, сказать сложно. Однако, совершенно точно собаки и волки являются прямыми родственниками. Некоторые породы домашних псовых до сих пор очень похожи на серых разбойников из леса. Тем не менее тысячи лет эволюции и одомашнивания, а затем еще и столетия селекции провели между этими животными немало водоразделов.
1. Альтруизм
Волки больше помогают друг другу. |Фото: Pinterest.
В 2010-х годах австралийские ученые провели серию экспериментов с волками и собаками. По результатам работы удалось установить любопытный факт: волки гораздо больше склонны помогать сородичам (в т.ч не из своей стаи), проявляя альтруизм, нежели собаки. Собаки почти не помогают друг другу, куда больше привязываясь к людям.
2. Близорукость и дальнозоркость
Волки видят дальше. |Фото: funart.pro.
И волки, и собаки хорошо видят на больших расстояниях. Однако, волки в среднем способны замечать цель на большем удалении, нежели их одомашненные родичи. При этом большинство разновидностей лесных разбойников склонно к близорукости. Собаки же четко видят даже на короткой дистанции. Такие различия продиктованы разницей в устройстве сетчатки глаз волков и собак.
3. Шкура и линька
Линяет собака не так активно. |Фото: 4lapki.com.
Волки намного интенсивнее линяют в сравнении с собаками. Именно по этой причине мех волка всегда выглядит на отлично, а большинство питомцев следует регулярно вычесывать, так как в противном случае мех начнет комкаться. Еще один интересный факт – кожа волков в среднем тоньше, чем кожа домашних псовых.
4. Физические кондиции
Собака сильнее. |Фото: krasivosti.pro.
Собака обладает более развитой мускулатурой, нежели волки. Само собой, если домашний пес регулярно подвергается физическим нагрузкам, мышцы санитаров леса меньше развиты и чаще «забиты». Зато волки отличаются гораздо большей выносливостью как в схватках, так и в забегах. При этом скорость движения и собаки, и волка при относительно одинаковых размерах развивается до 60-65 км/ч. Таким образом, псовые могут посоревноваться на короткой дистанции даже с тигром.
5. Любвеобильность и помет
Волчат обычно немного. |Фото: mobillegends.net.
Собака может быть беззаветно верна человеку, но что касается «семейной жизни», то здесь все одомашненные псовые не без греха. Причем касается это как кобелей, так и сук. С волками ситуация обстоит совершенно иначе. Дикие звери образуют устойчивые пары, по крайне мере на период взросления волчат. Связано это с необходимостью защищать потомство в лесу полном опасностей. Отличается и размерность помета псовых. Собаки за столетия жизни в относительном комфорте и безопасности стали приносить до 10-12 щенков. Потомство волков гораздо скромнее. Чаще всего помет состоит из 2-3 волчат, редкая волчица может привести до 6.
6. Уровень интеллекта
Еще и кроссворды разгадывает. |Фото: 1zoom.ru.
Волки умнее. Нет, собака не глупая. Домашние песики то и дело проявляют чудеса сообразительности! Однако, столетия тесного симбиоза с человеком все-таки скорректировали и поведение собак, и их умение принимать оперативные решения. Волки в этом отношении все-таки и лучше соображают, и делают это быстрее. Связано это с тем, что волка никто не покормит, кроме него самого. Разве что друг-пес с хутора из известного советского мультика «Жил-был пес».
7. Взмахи хвостом
Полетели! ¦Фото: billing4.net.
И собака, и волк выражают свои чувства при помощи хвоста. Вот только домашние псовые делают это куда более активно. В сравнении с хвостом лесного хищника хвост собаки – это сошедший с ума веник! Волки куда более сдержанны в этом отношении и держат хвост либо пистолетом в случае эмоционального возбуждения, или поджимают его во всех остальных случаях.
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