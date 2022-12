Самый дорогой в мире сэндвич с арахисовым маслом за 350 долларов

Принято считать, что бутерброд с арахисовым маслом и джемом экономит деньги, но только не в том случае, если вы выбираете разнообразие блюд, предлагаемых в чикагском ресторане PB&J, где один сэндвич может обойтись вам в колоссальные 350 долларов. Владельцы заведения под названием PB&J, которое означает "Пицца, пиво и музыкальный автомат" (Pizza, Beer & Jukebox), а не "сэндвич с арахисовым маслом и джемом" ("Peanut Butter and Jam"), как можно было бы подумать, пришли к идее самого дорогого в мире сэндвича с арахисовым маслом и джемом после того, как наткнулись на бывшего рекордсмена и поняли, что всё, что у него действительно было — это зубочистка из 24-каратного золота, удерживающая ломтики хлеба. Они решили, что могут добиться лучшего, и так родился "Золотой гусь" (The Golden Goose), декадентское угощение, приготовленное из лучших ингредиентов в мире.











фото: Kira Anderson







"Золотой гусь" готовится почти из целой буханки хлеба, запечённой из муки, содержащей золотую пыль, а сверху покрытой съедобным сусальным золотом. Кусочки хлеба смазаны самым дорогим джемом в мире — деликатесом, приготовленным из красной и белой смородины, тщательно очищенной от семян вручную с помощью гусиных перьев. Наконец, "Золотой гусь" сбрызнут одним из самых редких видов мёда в мире (мёд манука) и сдобрен тем, что, вероятно, является самым дешёвым ингредиентом — арахисовым маслом "Adams All-Natural". Хотя Мэттью и Джош МакКахиллы (Matthew and Josh McCahill), братья-владельцы PB&J, не раскрыли, сколько стоит приготовить хлеб, обогащённый золотом, мы знаем, что 100-граммовая банка джема Maison Dutriez стоит $24, 250-граммовая банка мёда манука, импортируемая из Новой Зеландии, стоит $371, а арахисовое масло — всего $5 за банку.







фото: Kira Anderson Если вы не прочь потратить $350 за сэндвич с арахисовым маслом и джемом, остановите свой выбор на ресторане PB&J в Чикаго, только позвоните заранее, потому что самый дорогой в мире сэндвич с арахисовым маслом и джемом нужно заказывать как минимум за день. Если сэндвичи с арахисовым маслом и джемом вам не нравятся, но вы всё равно хотите попробовать какие-нибудь экстравагантные угощения, то как насчёт других слишком дорогих продуктов?



источник



